Europas Leitbörsen mehrheitlich im Plus, Technologiewerte stark

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag überwiegend höher aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann um 14,18 Einheiten oder 0,46 Prozent auf 3.126,31 Zähler.

Von der Europäischen Zentralbank (EZB) gab es am Berichtstag keine Überraschung. Den Leitzins im Euroraum beließ der EZB-Rat bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr wie von Experten erwartet auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Banken erhalten somit frisches Geld bei der Notenbank weiterhin zum Nulltarif. Zudem halten sich Europas Währungshüter angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten alle Optionen offen.

Merklich aufwärts ging es vor allem mit den Aktien von Technologieunternehmen. Gute Vorgaben aus der Halbleiterindustrie in den USA und Asien verhalfen Infineon-Aktien zu einem satten Plus von 6,4 Prozent. Dialog Semiconductor verteuerten sich um vier Prozent. Die Anteile des Wafer-Herstellers Siltronic und des LED-Ausrüsters Aixtron gewannen satte 7,7 bzw. 2,5 Prozent.

Für gute Laune sorgten auch die Geschäftszahlen des niederländischen Chipherstellers Sicro, nachdem der Konzernchef ab dem zweiten Geschäftsquartal wieder stärkeres Wachstum signalisiert hatte. Die STMicro-Papiere schnellten um mehr als zehn Prozent nach oben. Zuvor hatten in den USA bereits Lam Research, Texas Instruments und insbesondere Xilinx für gute Branchenstimmung gesorgt. In Asien waren dann Samsung und Hynix gefolgt.

IAG schlossen mit plus 0,3 Prozent. Der British-Airways-Mutterkonzern will den norwegischen Billigflieger Norwegian nun doch nicht übernehmen. IAG habe „nicht die Absicht, ein Angebot für Norwegian zu machen“, hieß es am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung des Unternehmens. „Zu gegebener Zeit“ werde IAG auch seinen Anteil von 3,93 Prozent an Norwegian verkaufen. Die Papiere von Norwegian verloren massive 21,5 Prozent an Höhe.

Beim deutschen Lichtspezialisten Osram wackelt nach einem schwachen ersten Quartal die Jahresprognose. Nach anfänglichen Verlusten drehte die Aktie jedoch ins Plus und gewann 2,5 Prozent.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte fielen die Papiere des Baustoffkonzerns LafargHolcim nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 1,9 Prozent.

Adidas-Aktien rutschten nach einer Abstufung 2,4 Prozent auf 202,30 Euro tiefer. Analysten von Morgan Stanley hatten die Anleger mit einer Abstufung auf „Underweight“ überrascht. Die Experten stampften ihre Wachstumsschätzungen für den Sportartikelhersteller deutlich ein und kappten daher ihr Kursziel auf 180 Euro.

