Pompeo ruft Militär in Venezuela zum Schutz von Guaido auf

Washington (APA/dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo hat das Militär in Venezuela zum Schutz des von den USA anerkannten Interims-Staatschefs Juan Guaido aufgefordert. Vor der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Washington betonte Pompeo am Donnerstag: „Das Regime des früheren Präsidenten Nicolas Maduro ist nicht legitim. Wir betrachten daher alle seine Erklärungen und Handlungen als illegitim und ungültig.“

Pompeo warnte „Überbleibsel des Maduro-Regimes“ davor, „die friedliche demokratischen Übergang zu unterdrücken“.

Guaido hatte Präsident Maduro am Mittwoch für entmachtet erklärt und sich selber zum Übergangspräsidenten ausgerufen. Das Militär stellte sich daraufhin hinter Maduro. Pompeo sagte am Donnerstag: „Wir rufen die venezolanischen Sicherheitskräfte dazu auf, die körperliche Unversehrtheit und den Schutz von Interimspräsident Guadio zu gewährleisten.“ Nach Guaidos Anerkennung durch die USA hatte Maduro den Abzug aller US-Diplomaten aus Venezuela binnen 72 Stunden angeordnet. Die USA lehnten es ab, ihr Personal abzuziehen.

Pompeo kritisierte „autoritäre Regime auf der ganzen Welt“, die Maduro unterstützt hätten. So habe etwa die Regierung in Kuba Maduro über Jahre hinweg unterstützt. „Maduro war ein guter Schüler an der kubanischen Akademie der Unterdrückung.“

Mit Blick auf Maduros Regierung sagte Pompeo: „Sein Regime ist moralisch bankrott, wirtschaftlich unfähig, zutiefst korrupt und durch und durch undemokratisch.“ Pompeo rief die OAS als Institution und alle ihre Mitglieder zur Anerkennung Guaidos auf, um einen „demokratischen, friedlichen Übergang“ zu ermöglichen.

Pompeo stellte Venezuela unter Guaidos Regierung humanitäre Hilfslieferungen in Aussicht, sobald das logistisch möglich sei. Die USA seien bereit, 20 Millionen Dollar (17,60 Mio. Euro) für Lebensmittel und Medizin zu schicken, sagte er. Das sei eine Reaktion auf eine entsprechende Anfrage des Parlaments in Caracas.

~ WEB www.oas.org ~ APA519 2019-01-24/18:26