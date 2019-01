US-Börsen im Verlauf etwas schwächer

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat sich am Donnerstag im Verlauf etwas schwächer präsentiert. Gegen 19.00 Uhr fiel der Dow Jones um 79,61 Zählern oder 0,32 Prozent bei 24.496,01 Punkten.

Der S&P-500 Index lag 4,42 Punkte oder 0,17 Prozent im Minus bei 2.634,28 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg hingegen um 21,78 Zähler oder 0,31 Prozent auf 7.047,54 Einheiten.

Die Anteilscheine der drei Fluggesellschaften Southwest Airlines, Jetblue und American Airlines zogen zwischen knapp 4 und fast 5 Prozent an. Zudem gewannen die Aktien der Eisenbahngesellschaft Union Pacific 3,22 Prozent. Allesamt hatten sie mit ihren Ergebniskennziffern die Erwartungen übertroffen.

Texas Instruments schnellten um 6,15 Prozent in die Höhe. Die britische Bank Barclays hob vor allem den Aktienrückkauf des Chip-Spezialisten positiv hervor, während die Umsätze im vierten Quartal leicht hinter den Schätzungen zurückgebliebenen seien.

Nach Börsenschluss stehen zudem die Aktien von Intel im Fokus, denn dann wird der US-Konzern, der einer der größten Chip-Hersteller weltweit ist, seine Zahlen vorlegen. Der Kurs stieg zuletzt um 3,50 Prozent.

Ford war zum Jahresende angesichts hoher Sonderkosten sowie zunehmender Probleme in China und Europa in die roten Zahlen geraten. Allerdings hatte der Autobauer die Erwartungen in der Vorwoche bereits gedämpft. Damit machten die Anteilscheine anfängliche leichte Verluste schnell wett und standen zuletzt sogar 2,22 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat zwar international große Schwierigkeiten, schlägt sich aber dank gefragter SUV‘s und Pick-ups gut im Heimatmarkt.

