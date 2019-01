Ski alpin: Vonn verzichtet 2 - Auch kein Start im Super-G

Garmisch-Partenkirchen (APA/dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn wird das Weltcup-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen mit einer Abfahrt am Samstag und einem Super-G am Sonntag auslassen. „Mein Knie ist einfach noch nicht bereit für Rennen“, schrieb die 34-Jährige bei Instagram. „Ich arbeite so hart ich kann, um so schnell wie möglich wieder zurückzukommen.“

Vonn war nach einer Knieverletzung erst am Wochenende in Cortina in den Weltcup zurückgekehrt, hatte sich dabei aber eine weitere Blessur zugezogen und sogar ein Karriereende angedacht. „Sie braucht einfach noch ein bisschen Zeit“, sagte Cheftrainer Paul Kristofic der Nachrichtenagentur AP.