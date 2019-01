Fußball: Japan und Iran im Halbfinale des Asien-Cups

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA539 vom 24.01.2019 muss es im letzten Satz des ersten Absatzes richtig heißen: Die Iraner besiegten China unter Trainer Marcello Lippi (nicht: Die Iraner unter Trainer Marcello Lippi) --------------------------------------------------------------------- ~ Abu Dhabi (APA/dpa) - Japan und der Iran haben am Donnerstag das Halbfinale des Asien-Cups erreicht und treffen am Montag aufeinander. Die Japaner gewannen ihr Viertelfinale in Dubai gegen Vietnam durch ein Tor nach Videobeweis von Stürmer Ritsu Doan 1:0 (0:0). Salzburg-Legionär Takumi Minamino spielte bis zur 89. Minute. Die Iraner besiegten China unter Trainer Marcello Lippi in Abu Dhabi glatt mit 3:0 (2:0).

Der 70-jährige Lippi bekräftigte danach, dass dies das Ende seiner zweijährigen Tätigkeit als Teamchef Chinas gewesen sei. Er werde seinen Vertrag nicht verlängern, erklärte der italienische Weltmeister-Coach.

Am Freitag spielt Turnierfavorit Südkorea gegen den kommenden WM-Gastgeber Katar um den Einzug ins Halbfinale. Am selben Tag trifft Titelverteidiger Australien auf Cup-Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate.