Maas verurteilt Einsatz von sexueller Gewalt als „Kriegswaffe“

New York (APA/AFP) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat massenhafte sexuelle Übergriffe auf Frauen in Krisenregionen scharf verurteilt. Sexuelle Gewalt werde „gezielt als Kriegswaffe eingesetzt“, sagte Maas am Donnerstag auf einer Veranstaltung des UN-Sicherheitsrats in New York. „Das ist die perfide Realität fast aller Konflikte unserer Zeit.“ Tag für Tag müssten „unzählige Frauen“ Furchtbares durchleben.

Maas appellierte an die Mitglieder des Sicherheitsrats, zu denen aktuell auch Deutschland gehört, dem Thema mehr Bedeutung beizumessen. Es stelle sich die Frage, was das Gremium tun könne, um sexuelle Gewalt gegen Frauen in Konflikten zu verhindern und um Frauen „volle politische und wirtschaftliche Teilhabe“ zu ermöglichen. „Die kurze Antwort lautet: mehr“, mahnte Maas.

Dem Sicherheitsrat stünden für diese Zwecke bereits „viele Instrumente zur Verfügung, die er leider nicht genügend nutzt“, kritisierte der Außenminister. Deutschland wolle deswegen das Mandat der UN-Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikte, Pramila Patten, durch eine Resolution des Sicherheitsrats stärken. Zudem sollten Initiativen unterstützt werden, um die Verbrechen gegen Frauen zu dokumentieren und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Maas. „Denn fehlende Aufarbeitung befördert bis heute eine Kultur der Straflosigkeit.“