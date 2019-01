Maduro: Mitarbeiter venezolanischer Vertretungen verlassen USA

Caracas/Washington (APA/dpa) - Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat angekündigt, das konsularische und diplomatische Personal des Landes aus den USA abzuziehen. Am Samstag würden die Angestellten von Botschaften und Konsulaten die Vereinigten Staaten verlassen haben, sagte Maduro am Donnerstag in einer Rede vor dem Obersten Gericht in Caracas. Zuvor hatte er die Schließung der venezolanischen Botschaft und aller Konsulate in den USA angeordnet.

Er wiederholte zudem seine Aufforderung, dass Mitarbeiter der US-Vertretungen Venezuela verlassen müssten. Sie hätten bis Sonntag Zeit, um dem Folge zu leisten, so Maduro.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor erklärt, die Anweisungen des Sozialisten seien gegenstandslos, da die USA dessen Regierung nicht anerkennen. „Was denken sie, wer sie sind?“, fragte Maduro sichtlich aufgebracht. „Denken sie, sie hätten eine koloniale Enklave in Venezuela?“ Die USA wollten Venezuela im Chaos sehen, sagte Maduro. Er rief in seiner Rede die Bevölkerung auf, „aktiv den Frieden zu verteidigen“.

Maduro brach nach der Solidaritätsnote der USA für seinen Gegenspieler, Parlamentspräsident Juan Guaido, die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Guaido forderte das Personal der in Caracas ansässigen Botschaften dagegen zum Bleiben auf. Anderslautende Anweisungen sollten ignoriert werden. Venezuela verfügt in den USA über eine Botschaft in Washington und mehrere Generalkonsulate.