Venezuelas Gegenpräsident Guaido bittet USA um humanitäre Hilfe

Caracas/Washington (APA/dpa) - Der selbst ernannte venezolanische Übergangspräsident Juan Guaido hat die USA um humanitäre Hilfe für den südamerikanischen Krisenstaat gebeten. Er bitte um die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischen Artikeln, schrieb er am Donnerstag an US-Außenminister Mike Pompeo. Auch die Entsendung eines Klinikschiffs sei wünschenswert. Zuvor hatte Pompeo bereits humanitäre Hilfslieferungen in Aussicht gestellt, sobald das logistisch möglich sei. Die USA seien bereit, 20 Millionen Dollar (17,60 Mio. Euro) für Lebensmittel und Medizin zu schicken, sagte er.

Am Mittwoch hatte Parlamentschef Guaido dem Präsidenten Nicolas Maduro die Legitimität abgesprochen und sich selbst zum Übergangsstaatschef erklärt. Maduros sozialistische Regierung hatte stets erklärt, es gebe keine humanitäre Krise in Venezuela. Ausländische Hilfsangebote lehnte die Führung in Caracas mehrfach ab.

Dabei kann Venezuela aufgrund von Devisenmandel kaum noch Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Die medizinische Versorgung ist weitgehend zusammengebrochen. Für das laufende Jahr rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer Inflationsrate von 1,37 Millionen Prozent, das Bruttosozialprodukt dürfte laut der Prognose um weitere 18 Prozent einbrechen. Rund drei Millionen Venezolaner sind vor dem Elend bereits ins Ausland geflohen.