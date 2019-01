Pilgerzahlen beim Weltjugendtag in Panama deutlich hinter Erwartungen

Panama-Stadt/Vatikanstadt (APA/dpa) - Die Organisatoren des Weltjugendtages der katholischen Kirche in Panama haben die Zahl der teilnehmenden Pilger nochmals deutlich nach unten korrigiert. Nur 85.884 Pilger hätten ihre Teilnahmeakkreditierungen abgeholt, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit Verweis auf den Stand von Mittwoch mit.

Noch am Dienstag hatte es nach offiziellen Angaben geheißen, mehr als 100.000 Wallfahrer hätten sich für das bis zum Sonntag dauernde Fest der katholischen Jugend in dem lateinamerikanischen Land registriert. Ende vergangener Woche hatte der Vatikan sogar noch mitgeteilt, es würden 150.000 Pilger erwartet - einige Wochen davor war gar von mehr als 200.000 teilnehmenden Pilgern die Rede gewesen.

Vor allem bei der Abschlussmesse am Sonntag, an der nicht nur Jugendliche teilnehmen können, werden aber deutlich mehr Menschen erwartet. Die sechstägigen Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre statt. An wechselnden Orten kommen zu diesem Anlass katholische Jugendliche aus aller Welt zusammen, um ihren Glauben zu feiern. Der jetzige Weltjugendtag ist nach den Veranstaltungen in Buenos Aires (1987) und Rio de Janeiro (2013) der dritte in Lateinamerika. Aus Österreich reisen mehr als 200 Jugendliche an.