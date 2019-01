Papst an Jugendliche: Baut Brücken statt Mauern

Bezirk Schwaz

Feuerwehr-Großeinsatz im Zillertal: Ferienhaus stand in Vollbrand

Großalarm für die Feuerwehren am Emberg in Kaltenbach. Ein bäuerliches Ferienhaus geriet am Nachmittag in Vollbrand, Gäste konnten das Gebäude rechtzeitig ve ...