Papst Franziskus will keine „coolere“ Kirche

Panama-Stadt (APA/AFP) - Papst Franziskus will Jugendliche nicht mit einer „cooleren“ Kirche vom katholischen Glauben überzeugen. Bei einer Rede beim Weltjugendtag in Panama rief der 82-Jährige seine Zuhörer am Donnerstag auf, mit „frischer Energie“ voranzugehen. „Nicht, um eine Parallel-Kirche zu gründen, die ‚lustiger‘ oder ‚cooler‘ ist.“

Das würde nicht ausreichen, um junge Menschen glücklich zu machen, betonte der Papst. Die „Frische und Jugend“ der Kirche müsse vielmehr durch „Dienst an unseren Brüdern und Schwestern“ wiedererweckt werden - und zwar durch einen „konkreten Dienst“.

Das Oberhaupt der Katholiken war am Mittwoch anlässlich des Weltjugendtags nach Panama gereist. An dem fünftägigen Treffen in dem zentralamerikanischen Land nehmen 200.000 Besucher teil. Aus Österreich sind mehr als 200 Pilger angereist. Eine vom Papst geleitete Abschlussmesse unter freiem Himmel bildet am Sonntag den Höhepunkt des Treffens.