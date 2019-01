NATO: Kein Verhandlungsspielraum im Streit um Abrüstungsvertrag

Brüssel (APA/dpa) - Im Streit über den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen gibt es aus Sicht der NATO keinen Verhandlungsspielraum mehr. „Die USA haben deutlich gemacht, dass Russland konkrete Schritte unternehmen muss, um wieder vollständig und überprüfbar Vertragstreue herzustellen“, sagte ein Bündnissprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Dazu gehöre die Zerstörung der neuen Marschflugkörper mit dem Namen 9M729 (NATO-Code: SSC-8) und der dazugehörigen Ausrüstung. Zu dem Streit um den mehr als 30 Jahre alten Abrüstungsvertrag wird es an diesem Freitag noch einmal Gespräche zwischen Vertreten der 29 NATO-Staaten und Russlands geben. Sie werden auf Botschafterebene im Rahmen einer Sitzung des NATO-Russland-Rates in Brüssel stattfinden.

Die USA hatten Russland zuletzt ein Ultimatum von 60 Tagen gestellt. Demnach werden sie sich vom 2. Februar an nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen, wenn Russland nicht bis dahin die Zerstörung seiner neuen Marschflugkörper zusagt. Sie sollen nach Angaben aus den USA mindestens 2.600 Kilometer weit fliegen können und wären damit in der Lage, nahezu alle Hauptstädte in Europa zu treffen.

Dass Russland in der Auseinandersetzung einlenkt, gilt als ausgeschlossen. Die Regierung in Moskau weist die Forderungen und Vorwürfe der USA vehement zurück. So gibt sie die maximale Reichweite seines Marschflugkörpers mit nur 480 Kilometern an, was vertragskonform wäre.

