Brexit - Experte: Zustimmung zu „No Deal“ in Großbritannien gestiegen

London (APA) - Für viele ist er ein Schreckgespenst und die mit Abstand schlechteste Lösung für die geplante Trennung Großbritanniens von der EU: ein ungeregelter, ein No-Deal-Brexit. Doch in der britischen Bevölkerung hat dieses Szenario seit dem EU-Referendum 2016 laut dem Politik-Analysten Roger Mortimore an Zustimmung gewonnen und sei derzeit laut Umfragen die zweitbeliebteste Option.

„Das war nur für eine sehr kleine Gruppe die ideale Lösung, aber diese Gruppe ist stetig gewachsen, als die anderen Austrittsoptionen weniger und weniger plausibel erschienen“, erläutert der Experte vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos MORI im Gespräch mit der APA. Und zumindest teilweise liege das wohl nicht daran, dass so viel mehr Leute dieses Szenario für eine „gute und akzeptable Option“ hielten, sondern sei als Reaktion darauf zu sehen, „was sie über die Politiker denken und darüber, wie die Verhandlungen gelaufen sind“. Ein No-Deal-Brexit stelle außerdem zumindest sicher, dass Großbritannien die EU auch wirklich verlasse.

Mortimore beziffert die Zahl jener, die im Moment einen „No Deal“ unterstützen, mit rund einem Drittel der Bevölkerung, „vielleicht mehr“. Demgegenüber befürworteten nur etwa zehn Prozent das vom Unterhaus vergangene Woche abgelehnte Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May. „Es stellt niemanden zufrieden.“ Mit dem Deal würden die Dinge, die sich die Austrittsbefürworter von einem Brexit gewünscht hätten, nicht erreicht, „aber es bedeutet immer noch, dass wir austreten, also stellt es auch die Leute nicht zufrieden, die in der EU bleiben wollten“.

Die populärste Option sei derzeit, in der EU zu bleiben - Mortimore setzt die Unterstützung dafür mit etwa 40 bis 45 Prozent an. Die britische Bevölkerung zeigt sich damit auch etwas mehr als zwei Monate vor dem geplanten Austrittsdatum 29. März weiter tief gespalten in der Frage, wie es in Sachen Brexit weitergehen soll.

Der Professor am Londoner King‘s College gibt freilich zu bedenken, dass die Entscheidung im Augenblick nicht bei den Bürgern liege, was diese auch wüssten. „Wenn man die Leute in einer Umfrage fragt, was sie denken, bekommt man die Ansichten, die sie äußern, ohne lange nachzudenken, wenn sie sich gegenüber Freunden über das politische Chaos beklagen. Und es könnte sein, dass sie zu einem anderen Schluss kämen, wenn sie noch einmal abstimmen könnten.“

Man solle jedenfalls nicht glauben, dass es „eine Art populistischer Partei in Wartestellung“ gebe, die sofort von den Konservativen übernehmen und all diese Stimmen an sich reißen und binnen zehn Tagen einen „No Deal“ durchsetzen könnte, wenn sie die Möglichkeit dazu bekäme. „So ist es überhaupt nicht. Da geht es um viele Leute, die mit der Situation sehr unglücklich sind und ihre Unzufriedenheit auf unterschiedliche Arten zum Ausdruck bringen, und ich bin mir sicher, so wie sich die Ereignisse entfalten, werden sich auch die Ansichten der Menschen wieder ändern.“

Auch deshalb hält Mortimore den Ausgang eines möglichen weiteren Referendums für nicht absolut sicher. Wenn man das Votum von 2016 mit der gleichen Fragestellung wiederholen würde, dürfte nach seiner Einschätzung das Pro-EU-Lager gewinnen, garantieren könne man das aber nicht. „Wenn man es morgen abhalten würde, würde ‚Remain‘ wahrscheinlich gewinnen. Aber wenn man den Referendumsprozess morgen starten würde und dann in einem Monat abstimmen würde oder wie immer der zeitliche Rahmen dann wäre, so wäre das weitaus unsicherer.“

Der Abstand zwischen den beiden Lagern sei noch immer nicht sehr groß. „Die aktuellste Umfrage, die ich gesehen habe, ist 54 zu 46 Prozent, ein geringerer Abstand, als manche Umfragen für den Tag des Referendums gesehen haben. Es ist auch nicht unmöglich, dass die Umfragen, die das Pro-EU-Lager in Führung sehen, falsch liegen. Aber selbst wenn sie recht haben, ist es nicht so ein enormer Vorsprung, dass es undenkbar wäre, dass genügend Menschen im Zuge einer intensiven Referendumskampagne, wo beide Seiten ihre Argumente vorbringen, ihre Meinung wieder ändern“, so Mortimore. Und man müsse auch bedenken, dass die Argumentation gegen die EU gerade bei britischen Wechselwählern gut ankomme.

Es werde im Augenblick zwar viel über ein zweites Votum diskutiert. Allerdings herrsche keine Einigkeit, welche Wahlmöglichkeiten man den Bürgern geben sollte. „Manche Politiker hätten gerne Verbleib (in der EU) oder Austritt, manche wollen, dass es Theresa Mays Deal versus kein Deal ist, manche wollen Theresa Mays Deal versus Verbleib in der EU. Andere hätten zweifelsohne gerne, dass es kein Deal versus Verbleib in der EU ist.“

Umfragen ergäben mitunter recht unterschiedliche Werte darüber, wie die Briten zu einer weiteren Abstimmung stehen, was wohl auch von der Fragestellung abhänge, meint Mortimore. So sei von Ablehnungsraten von 25 bis zu mehr als 50 Prozent die Rede. Klar sei aber, dass auch so mancher EU-Befürworter die Idee eines zweiten Votums nicht unbedingt gut finde - aus Sorge, was dies demokratiepolitisch bedeuten würde.

Auch über eine mögliche Verschiebung des Austrittsdatums wird derzeit spekuliert. Die Unterstützung dafür in der britischen Bevölkerung dürfte laut Mortimore bis zu einem gewissen Grad davon abhängen, „wie gut es erklärt und wie es dargestellt wird“. Es wäre offensichtlich eine „vernünftige praktische Lösung“ für das Zeitproblem, sagt der Analyst. „Ich denke, die meisten Menschen, auf welcher Seite auch immer sie stehen, würden zustimmen, dass es besser ist, die richtige Lösung zu erzielen als die falsche, weil man keine Zeit mehr hatte.“

Man könnte also Argumente dafür liefern, die Frist auszudehnen, „die die meisten Menschen akzeptieren würden“, aber die Politiker müssten es auf eine Art und Weise tun, die die Brexit-Unterstützer dahin gehend beruhige, dass es sich dabei nicht um eine Verzögerungstaktik handle, mit der versucht werde, letztlich das ganze Thema ad acta zu legen. „Es ließe sich natürlich argumentieren, aber ich vermute, sie könnten bei vielen Menschen scheitern.“

Den EU-Austrittsantrag überhaupt zurückzuziehen, wäre nach Einschätzung Mortimores bei einer knappen Mehrheit der Briten durchaus populär: „Es blieben immer noch die Bedenken darüber, die (Referendums-) Entscheidung nicht umgesetzt zu haben, und ich denke, das muss man im Gedächtnis behalten. Aber ja, Artikel 50 zurückzunehmen würde wahrscheinlich bei einer knappen Mehrheit Zuspruch finden.“ Unter jenen, die aus der EU austreten wollten, wäre es allerdings „extrem unpopulär, vermutlich noch unpopulärer als ein zweites Referendum“, so der Experte. „Es löst das grundsätzliche Problem nicht, dass wir in dieser Frage komplett gespalten sind, und was auch immer die Entscheidung ist: Annähernd die Hälfte der Bevölkerung wird unglücklich sein.“

(Das Gespräch führte Alexandra Angell/APA)