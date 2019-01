Kitzbühel - Franz Klammer am „Walk of Kitz“ verewigt

Kitzbühel (APA) - Der „Kaiser“ im Kitz-Olymp: Skilegende Franz Klammer wurde am Donnerstag ein Stein am „Walk of Kitz“ in der Kitz Galleria, dem Kaufhaus der Gamsstadt, zuteil. Der Olympiasieger von 1976 und vierfache Streif-Triumphator nahm die Ehrung unter anderem in Anwesenheit von Tochter Sophie entgegen.

Mit 25 Abfahrtssiegen sowie dem fünfmaligen Gewinn des Abfahrtsweltcups gilt der Kärntner bis heute als der erfolgreichste Skifahrer in dieser Disziplin. In Kitzbühel gewann Klammer 1975, 1976, 1977 und 1984.