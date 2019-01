Ölpreise legen weiter zu - Krise in Opec-Land Venezuela beflügelt

Singapur (APA/dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und damit an den Anstieg vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,77 US-Dollar (54,47 Euro). Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 67 Cent auf 53,80 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sorgt die schwere politische Krise in Venezuela für Auftrieb bei den Ölpreisen. In dem südamerikanischen Mitgliedsland der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) tobt ein heftiger Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Am Mittwoch hatte Parlamentschef Juan Guaido sich selbst zum Interimspräsidenten erklärt und damit Staatschef Maduro offen herausgefordert.

Dagegen konnte ein überraschender Anstieg der amerikanischen Ölreserven die Ölpreise nicht belasten. Kurz vor dem Wochenende dürfte die Ölförderung in den USA weiter im Fokus stehen. Am Abend stehen neue Daten zur Entwicklung der aktiven Bohrlöcher auf dem Programm. In der vergangenen Woche war die Zahl der Förderanlagen gesunken.