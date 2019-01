Internationale Pressestimmen zum Konflikt in Venezuela

Caracas (APA/dpa) - Zum Konflikt in Venezuela schreiben Zeitungen am Freitag:

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Der Parlamentspräsident Juan Guaido konnte sich, gestützt auf die chavistische Verfassung, als Übergangspräsident ausrufen. Er nützte dabei geschickt aus, dass Maduro auf illegitime Art und Weise eine zweite Amtszeit antreten wollte. Guaido kann deshalb auf juristische Legitimität als momentaner Staatschef pochen und kann in dieser Funktion auch international anerkannt werden. (...)

Nicht nur der Erzfeind USA entzieht Maduro die rechtliche Legitimität. Das Chavisten-Regime steht auch in Lateinamerika weitgehend isoliert da. Die nächsten Wochen und Monate müssen zeigen, ob sich Maduro nun angesichts der von ihm verantworteten katastrophalen Wirtschaftskrise gegen den vereinten inneren und äußeren Widerstand an der Macht halten kann. Die Schlüsselrolle kommt der Armee zu. Sie ist der dominierende Faktor im innenpolitischen Kräftespiel. Solange sie geschlossen zu Maduro steht, wird sich nichts bewegen.“

„Guardian“ (London):

„Die Frage ist, was als nächstes geschieht. Ziel der Opposition ist es offensichtlich, das Militär - insbesondere die Ränge unterhalb der Kommandoebene - abzuspalten. Damit ist das Risiko verbunden, dass rivalisierende Fraktionen aufeinander losgehen. Die andere Frage ist, was mit den US-Diplomaten geschieht, wenn sie die Aufforderung ignorieren, das Land zu verlassen. Einige argwöhnen, dass sich dann ein Vorwand für weitere Aktionen von US-Präsident Donald Trump ergibt, der Berichten zufolge 2017 mehrmals eine Invasion erwogen haben soll und der sagt, dass „alle Optionen“ auf dem Tisch liegen, sollte Maduro hart gegen die Opposition durchgreifen. Brasiliens neuer, politisch weit rechts stehender Präsident Jair Bolsonaro hat klar gemacht, wofür er Sympathien hegt. Die Aussicht auf eine militärische Intervention ist erschreckend. Damit könnte die gegenwärtige Katastrophe nur noch verschlimmert werden.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam):

„Das Patt scheint total zu sein. Juan Guaido kann Neuwahlen nur organisieren, wenn es dafür breite internationale Unterstützung und auch die Unterstützung der Armee sowie der Sicherheitstruppen gibt. Sie dürften aber weniger zum ‚Überlaufen‘ geneigt sein, nachdem Maduro sich durch ‚alte‘ Freunde der sozialistischen Revolution seines Vorgängers Hugo Chávez gestärkt fühlt. Dass Maduro dessen Vermächtnis, Millionen aus der Armut geholt zu haben, zunichte gemacht hat, scheint keinen von ihnen noch zu bekümmern. Den Venezolanern wäre aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Einmischung des Auslands nicht geholfen. Es ist wohl unvermeidlich, dass es entweder zu einer harten Konfrontation kommt oder zu noch stärkerer Unterdrückung.“

„El Pais“ (Madrid):

„In einer Zeit, in der die EU wegen der britischen Austrittspläne vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte steht, muss die Union zeigen, dass sie in der Lage ist, eine einheitliche und schlüssige Haltung zu entwickeln. Vor allem wenn es um etwas geht, das so eng mit ihren Prinzipien verbunden ist wie die Wiederherstellung der Demokratie (in Venezuela). (...) Eine sofortige politische Lösung für Venezuela ist dringend nötig. Die Todesopfer der vergangenen Tage sollten die letzten in diesem Konflikt sein. Die Gefahr eines schlimmen Bürgerkriegs muss mit vereinten Kräften gebannt werden. Und die Europäische Union muss mit einer einzigen Stimme ihren Beitrag leisten.“

„Komsomolskaja Prawda“ (Moskau):

„In den vergangenen 20 Jahren sind Russland und Venezuela enge Freunde geworden. Caracas hat fast alle unsere Initiativen unterstützt und sogar die Unabhängigkeit Abchasiens und Südossetiens anerkannt, es hat sich in der Krim-Frage an unsere Seite gestellt. Russland hat mehrere Milliarden US-Dollar in die Energiebranche Venezuelas investiert. (...)

Was wird aus diesem Geld, wenn die Gegner Maduros an die Macht kommen? Die Opposition sagt, dass sie die Freundschaft mit Russland pflegen und die Zusammenarbeit ausbauen will. Aber dieselben Leute rufen auf Demonstrationen, dass (Ex-Präsident Hugo) Chavez Venezuela an die Russen verkauft habe. Deshalb lässt sich an der Aufrichtigkeit solcher Freundschaftsbekundungen zweifeln.“

„Jyllands-Posten“ (Aarhus):

„Drei Dinge sind wichtig, wenn man als totalitärer Anführer überleben will. Zunächst sollte man sich als unfehlbar darstellen. Zum zweiten sollten die Gegner als Verbrecher oder Idioten dargestellt werden. Und drittens sollten alle Krisen dem Ausland, insbesondere den USA, zugeschrieben werden. In diesen Hinsichten hat Nicolas Maduro alles richtig gemacht. Und die Opposition ist gespalten gewesen, Maduro hat das Militär auf seiner Seite gehabt. So konnte sich der vielleicht inkompetenteste Anführer der Welt an der Macht halten.

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass seine Gegner zumindest dabei sind, sich zu vereinen. Die USA, Kanada und selbst unser ansonsten vorsichtiger Außenminister Anders Samuelsen haben Oppositionsführer Juan Guaido ihre Unterstützung erklärt. Russland, die Türkei, der Iran und Kuba halten zu Maduro. Das sagt alles. Es scheint jetzt ein Machtvakuum zu geben, was gefährlich ist. Maduros Tage sind gezählt, aber er kann sich noch eine Weile halten, wenn das Militär nicht die Seiten wechselt. Es besteht die Hoffnung, dass das bald geschieht.“