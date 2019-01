Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 0,88 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitag höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.965,84 Zählern um 25,85 Punkte oder 0,88 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (2.939,99). Bisher wurden 137.969 (Vortag: 173.217) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Die europäischen Leitbörsen verzeichneten im Eröffnungshandel ebenfalls Kursgewinne. Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die Aktien der voestalpine mit einem Plus von 2,27 Prozent auf 27,95 Euro an die ATX-Spitze, nachdem sie bereits am Vortag zu den größten Gewinnern im Leitindex gehört hatten. Auch Raiffeisen (plus 1,38 Prozent auf 24,31 Euro) und OMV (plus 1,22 Prozent auf 42,30 Euro) zeigten sich klar fester.

