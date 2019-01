Europas Leitbörsen zur Eröffnung einheitlich im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag einheitlich mit freundlicher Tendenz in die Sitzung gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit plus 0,66 Prozent bei 3.146,80 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg 0,91 Prozent auf 11.230,97 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,14 Prozent auf 6.828,72 Punkte gut behauptet.

Die Hoffnung auf einen Brexit-Deal und robuste Vorgaben aus Asien lieferten den europäischen Börsen im Frühhandel Unterstützung. Händler verwiesen auf einen Bericht der britischen Zeitung „The Sun“, demzufolge die nordirische Partei DUP zu Kompromissen bei einem Brexit-Deal bereit sein könnte.

Aus fundamentaler Sicht könnte heute der Ifo-Geschäftsklimaindex Impulse liefern. Der viel beachtete Frühindikator für die Stimmung in deutschen Unternehmen dürfte sich im Jänner erneut abgeschwächt haben.

Unter den Einzelwerten zogen Ericsson um 3,8 Prozent nach oben. Der schwedische Netzwerkausrüster ist im vierten Quartal wegen hoher Umbaukosten wieder in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz stieg allerdings um zehn Prozent auf 63,8 Milliarden Kronen und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, hieß es von Marktbeobachtern zur Begründung für die Kursgewinne.

Der weltgrößte Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan ist im Geschäftsjahr 2018 abermals kräftig gewachsen. Steigende Rohstoffkosten und Wechselkursverluste drückten aber auf die Profitabilität und bescherten den Genfern einen Gewinnrückgang. Die Aktien reagierten mit einem Minus in Höhe von gut vier Prozent.

In London zeigten sich Vodafone nach Zahlen 0,7 Prozent leichter. Der Konzern sieht sich nach einem überraschend guten Weihnachtsquartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebitda) wie geplant um drei Prozent wachsen, teilte der Telekomriese mit. Für den kommenden Mobilfunkstandard 5G will Vodafone nun seine Kooperation mit seinem Rivalen Telefonica (02) in Großbritannien ausbauen.

