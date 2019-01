Sundance Filmfestival: Robert Redford künftig mehr im Hintergrund

Park City (Utah) (APA/dpa) - Hollywoodstar Robert Redford will bei dem von ihm gegründeten Sundance Filmfestival künftig weniger im Vordergrund stehen. Er habe das nun 34 Jahre lang gemacht, sagte der 82-Jährige bei der Pressekonferenz zum Auftakt des Festivals im US-Wintersportort Park City (Utah). Redford trat dort nur kurz in Erscheinung. „Wir sind an einem Punkt, an dem ich zu anderen Dingen übergehen kann.“

So wolle der Schauspieler und Regisseur etwa mehr Zeit mit den Filmemachern verbringen. Redford hatte kürzlich auch seinen Abschied von der Schauspielerei bekannt gegeben. Sein zuletzt gedrehter Film „Ein Gauner & Gentleman“ soll Ende März in die heimischen Kinos kommen.

Das Sundance Filmfestival ist das größte Festival für unabhängige, außerhalb Hollywoods produzierte Filme. Bis zum 3. Februar werden 112 Spielfilme sowie Dokus und Kurzfilme aus Dutzenden Ländern gezeigt. 56 Filme treten in vier Wettbewerbskategorien gegeneinander an. In der Premierenreihe außerhalb des Wettbewerbs laufen auch Filme wie „After The Wedding“ mit Julianne Moore und Michelle Williams sowie das Politdrama „Official Secrets“ mit Keira Knightley und Ralph Fiennes. Die Dokumentation „Untouchable“ dreht sich um den Aufstieg und Fall von Hollywood-Produzent Harvey Weinstein, die Doku „Leaving Neverland“ befasst sich mit Missbrauchsvorwürfen gegen den 2009 gestorbenen Popstar Michael Jackson.

Für viele Independent-Filme ist das Sundance-Festival ein Sprungbrett, manche haben später Oscar-Chancen. So stellte der in Syrien geborene und in Berlin lebende Regisseur Talal Derki im vergangenen Jahr in Park City seine Doku „Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats“ vor. Der Film über die Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs schaffte es jetzt unter die fünf Oscar-Kandidaten in der Sparte „Bester Dokumentarfilm“. 2014 hatte Derkis Dokumentation „Return to Homs“ einen Sundance-Preis gewonnen.

