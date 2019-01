Zwischen den Fronten: „Die Reparatur der Welt“ von Slobodan Snajder

Wien (APA) - „In der kosmischen Katastrophe zerbrach das Gefäß des Lichts“, erklärt Leon Mordechai. „Nach Äonen, wenn dieses ewige Licht wieder zu einem Ganzen zusammengeführt wird, wird die Welt gerettet. Wir nennen das ‚tikkun olam‘, die Reparatur der Welt.“ Doch die scheint weiter entfernt denn je. Wenige Stunden später ist Mordechai tot, mit einer Eisenstange erschlagen in einer polnischen Kleinstadt.

„Die Reparatur der Welt“ hat der kroatische Autor Slobodan Snajder, dessen Stück „Der kroatische Faust“ 1993 Hans Hollmann am Burgtheater aufführte, sein großes Epos genannt, mit dem er der Geschichte seiner Familie nachspürt. Es ist eine Geschichte voller Aufbrüche und Hoffnungen, mehr noch aber eine der Ängste, der Leiden und der Entbehrungen; eine Geschichte, die Menschen immer wieder zwischen die Fronten führt, mit Zuordnungen konfrontiert, die von ihnen verlangt oder die ihnen aufgezwungen werden; eine Geschichte, in der jene, die Geschichte machen wollen, gnadenlos über jene hinwegfegen, die nichts als ihr kleines Glück wollen.

Viel Glück gehörte dazu, seine Eltern in den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs überhaupt zusammenzuführen, damit er 1947 in Zagreb gezeugt werden konnte - diese Erkenntnis Slobodan Snajders bestimmt den Bauplan seines 2015 in Kroatien erschienenen und nun auf Deutsch übersetzten Buches. Neben Gedichten seines Vaters, eines in Slawonien lebenden „Volksdeutschen“, der sich als „Zwangsfreiwilliger“ zur Waffen-SS melden musste, und Selbstanklagen seiner Mutter, einer jungen Partisanenführerin, die ihre Lagerhaft dank eines Gefangenenaustausches überlebte, hat Snajder eine weitere zusätzliche Textspur in seinen Roman eingebaut: Als Ungeborener kommentiert er gelegentlich den Fortgang der Ereignisse an den verschiedenen Schauplätzen und zittert um seine künftige Existenz: „Wenn ich je geboren werde, und meine Chancen werden mit jedem Tag kleiner...“

„Die Reparatur der Welt“ ist ein wahrhaft europäischer Epochenroman, der im Schwabenland beginnt, donauabwärts führt, seine dramatische Haupthandlung mitten im kriegsverwüsteten Polen entfaltet, und in Zagreb endet. „Urvater Kempf“ folgt im Hungerjahr 1769 einem Ruf von Gesandten Maria Theresias und wagt von Ulm aus mit einem Floß die gefährliche Reise donauabwärts nach „Transsilvanien“. Dort fließen zwar nicht wie versprochen Milch und Honig, gibt es aber gute Voraussetzungen, durch harte Arbeit eine Existenz aufzubauen und eine Familie zu gründen. Die künftige Braut kommt später ebenfalls per Floß aus Deutschland. Die „Volksdeutschen“ assimilieren sich auch in den kommenden Jahrzehnten nicht vollständig, was in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts immer größere Bedeutung erhält: Volksgruppen- und Rassenzugehörigkeit sind mit einem Mal ebenso Schicksalsfragen wie politische Überzeugungen. Niemand ist eine Insel.

Nachfahre Georg Kempf, ein dem Alkohol und den Frauen zugetaner junger Mann mit dichterischen Ambitionen, weltanschaulich eher humanistischer Einzelgänger als williger Teil einer fanatisierten Masse, muss seinen Weg durch die Wirren und Zwänge der Zeit finden, um später tatsächlich Vater des Autors zu werden. Trotz einiger körperlicher Gebrechen wird er zur Waffen-SS eingezogen, die ehemalige Elite gibt es zu diesem fortgeschrittenen Stadium des Kriegs bereits deutlich billiger. Jeder Mann wird gebraucht. In Stockerau wird Kempf ausgebildet und mit seiner Einheit nach Polen geschickt, ins Hinterland der Ostfront, wo er an Auschwitz und den Resten von Treblinka vorbeikommt und sich davor drücken kann, an der Erschießung von Zivilisten teilzunehmen.

Realität und Alptraum fließen hier zusammen, und rechtzeitig gelingt es Kempf, sich von seiner SS-Einheit abzusetzen. Die Kontaktaufnahme mit der polnischen Untergrundarmee misslingt jedoch, er irrt zwischen den Fronten heimwärts Richtung Süden, wird von den Russen gefangengenommen und einer Einsatzgruppe zugeteilt, die Sabotageakte gegen die zurückflutenden deutschen Einheiten verübt. Der „kleine polnische Krieg des Volksdeutschen Kempf“ geht gut aus. Wie durch ein Wunder überlebt der desertierte Waffen-SS-ler und erhält sogar eine sowjetische Bescheinigung, die es ihm ermöglichen wird, sich in Jugoslawien ohne Rache oder Strafverfolgung eine Existenz aufzubauen.

Kempf trifft die Partisanin Vera, der Ungeborene darf frohlocken. Seiner Zeugung und Geburt steht nichts mehr im Wege. Doch es ist kein Happy End. Der Vater verfällt zunehmend dem Suff, die Mutter, von der Partei zum Studium der Elektrotechnik gezwungen, ist immer mehr enttäuscht vom realpolitischen Fortgang der Ereignisse. Die Eltern entfremden sich schon bald und lassen sich scheiden. Das Private ist um nichts weniger kompliziert als das Politische. „Kempf hatte im Leben nichts erreicht, außer ein Fremder zu bleiben“, wird die Schlussbilanz lauten.

Dass er mit beiden Eltern nicht wirklich Frieden schließen konnte, davon erzählt der Autor in den Schlusskapiteln seines Familienromans. Ihre Lebens-, Liebes- und Leidensgeschichte haben sie ihm wohl nur in kleinen Auszügen persönlich erzählt. Den Rest hat er rekonstruiert und imaginiert. In einem großen Roman, den man vorbehaltlos zur Lektüre empfehlen kann.

(S E R V I C E - Slobodan Snajder: „Die Reparatur der Welt“, übersetzt von Mirjana und Klaus Wittmann, Zsolnay, 544 Seiten, 26,80 Euro; Lesung am 12. März im Literaturhaus Graz)