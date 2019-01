Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar fester

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel klar fester präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.973,91 Punkten nach 2.939,99 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 33,92 Punkten bzw. 1,15 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen verzeichneten am Vormittag ebenfalls klare Gewinne. Zuvor hatten schon die Aktienmärkte in Asien zugelegt. Unterstützung lieferten auch Hoffnungen auf Fortschritte beim Brexit. Nach einem Bericht der Zeitung „The Sun“ könnte die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) den Brexit-Plänen von Premierministerin Theresa May bei der Abstimmung im Parlament am Dienstag unter bestimmten Bedingungen doch zustimmen. Die DUP fordert demnach ein konkretes Zeitlimit für die Notfall-Lösung, die eine harte Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindern soll.

Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die Aktien der voestalpine mit einem Plus von 5,56 Prozent auf 28,85 Euro an die ATX-Spitze. Die Titel bauten damit ihre Vortagesgewinne aus. Am Donnerstag waren sie um eineinhalb Prozent gestiegen und hatten damit ebenfalls zu den größten Gewinnern im heimischen Leitindex gehört.

Sehr fest zeigten sich im Frühhandel außerdem die Papiere des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Plus von 2,76 Prozent auf 17,90 Euro und die Titel des Luftfahrtzulieferers FACC mit einem Kurszuwachs von 1,75 Prozent auf 16,26 Euro. Unter den ATX-Schwergewichten wurden neben voestalpine OMV am stärksten nachgefragt. Die Titel legten 1,53 Prozent auf 42,43 Euro zu.

Mit den Verbund-Aktien (minus 0,09 Prozent auf 44,14 Euro) gab es im Frühhandel nur einen Verlierer im ATX. Unverändert bei 22,66 Euro notierten die Anteilsscheine der Immofinanz.

Der ATX Prime notierte bei 1.506,83 Zählern und damit um 1,09 Prozent oder 16,18 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 30 Titel mit höheren Kursen, drei mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 331.501 (Vortag: 295.574) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,91 (7,96) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

