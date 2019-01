Europa und der Osten - AfD will dieses Jahr hoch hinaus

Berlin (APA/dpa) - Folgt auf den Brexit der „Dexit“? Ginge es nach der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD), dann müsste Europas größte Volkswirtschaft mittelfristig wohl aus der Europäischen Union austreten. Denn bei ihrem jüngsten Parteitag machte die AfD den EU-Verbleib Deutschlands von sehr radikalen Reformen der Staatengemeinschaft abhängig.

Politische Gegner wie der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sehen die AfD bereits als „die deutsche Brexitpartei“. Bei einem Europa-Parteitag im sächsischen Riesa Mitte Jänner hat sich die AfD auf die Wahl zum EU-Parlament Ende Mai eingestimmt. Gemeinsam mit Rechtspopulisten aus ganz Europa wie der italienischen Lega von Matteo Salvini oder dem französischen Rassemblement National von Marine Le Pen hofft sie auf ein starkes Ergebnis, um der verhassten Brüsseler Kommission Paroli zu bieten. Gemeinsam ist ihnen allen die Abneigung gegen einen angeblich geplanten „EU-Superstaat“. Der AfD-Covorsitzende Jörg Meuthen malte - in Anspielung an die einstige Sowjetunion - schon das Gespenst einer „EUdSSR“ an die Wand.

Die Europawahl ist für die erst sechs Jahre alte Partei Auftakt zu einem Wahljahr, bei der ihr vor allem im Osten Deutschlands satte Stimmengewinne winken. In Sachsen und Brandenburg am 1. September und in Thüringen Ende Oktober werden neue Landtage gewählt. In allen drei Ländern steht die AfD derzeit in Meinungsumfragen bei über 20 Prozent und als jeweils zweitstärkste Partei hinter Christ- oder Sozialdemokraten. Eher unbedeutend ist die zeitgleich zur EU-Wahl am 26. Mai stattfindende Wahl im Stadtstaat Bremen, dem kleinsten aller 16 deutschen Bundesländer.

Auf nationaler Ebene steht die AfD derzeit bei 13 bis 14 Prozent und damit leicht über ihrem Bundestagswahlergebnis 2017. Doch nun nimmt der deutsche Verfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) die seit ihrer Gründung 2013 deutlich nach rechts gerückte Partei ins Visier. Er erklärte die AfD als Ganzes kürzlich zum „Prüffall“. Noch genauer hinschauen will Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang beim rechtsnationalen „Flügel“ der Partei und bei deren Jugendorganisation Junge Alternative (JA). Sie gelten nun als „Verdachtsfall“.

Es gebe gewichtige Anhaltspunkte, dass der „Flügel“ und die JA als „extremistische Bestrebungen“ einzustufen seien, sagte Haldenwang. In einem Gutachten zur AfD, das der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt, bescheinigt der Verfassungsschutz dem „Flügel“-Gründer und Thüringer Landeschef Björn Höcke eine „Verachtung der Bundesrepublik“. Es sei möglich, dass der „Flügel“ schon Einfluss auf den Kurs der Partei insgesamt genommen habe, heißt es weiter.

Die AfD will juristisch gegen die Neubewertung als Prüffall vorgehen. Die Entscheidung der Verfassungsschützer habe im Übrigen überhaupt keine Auswirkung auf die bevorstehenden Wahlkämpfe, versicherte Co-Chef Alexander Gauland, der die AfD in einer Doppelspitze gemeinsam mit Meuthen führt.

In den östlichen Bundesländern mit ihrer insgesamt EU-skeptischeren Bevölkerung schnitt die AfD mit ihren fremdenfeindlichen Parolen von Anfang an recht stark ab. In Sachsen zog sie 2014 erstmals in einen Landtag ein, und dort wurde sie bei der Bundestagswahl 2017 sogar knapp stärkste Partei - ein Horrorszenario für die etablierten Parteien mit Blick auf die Wahlen in diesem Jahr.

In jedem Fall dürfte die Regierungsbildung in Dresden, Potsdam und Erfurt bei einer starken AfD noch schwieriger werden. Denn eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten haben die anderen Parteien ausgeschlossen. In Sachsen stellt die CDU den Ministerpräsidenten, in Brandenburg die SPD und in Thüringen die Partei Die Linke.

Schon vor Sachsen war die AfD bei der Europawahl 2014 erstmals in ein Parlament eingezogen. Sie schloss sich dort der Populisten-Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD) an. Parlamentarische Impulse gab die AfD in Straßburg und Brüssel kaum. Angesichts von Flügelkämpfen und Rechtsruck traten sechs von sieben Abgeordneten bald aus der Partei aus. Derzeit hat die AfD nur noch einen Europarlamentarier: Jörg Meuthen.