EU und Neuseeland betonen Eintreten gegen Protektionismus

Brüssel (APA) - Die EU und Neuseeland treten gegen Protektionismus im Welthandel ein. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte am Freitag bei einem Besuch von Premierministerin Jacinda Ardern in Brüssel, die gemeinsamen Verhandlungen über ein umfassendes Handelsabkommen hätten „enorme strategische Bedeutung für die auf Regeln basierende internationale Ordnung in Zeiten, in denen einige diese in Frage stellen“.

Beide bekannten sich zu Offenheit, Zusammenarbeit, internationalen Regeln und Freihandel. „Wir senden eine klare Botschaft, dass wir zusammenstehen gegen Protektionismus“, sagte Tusk. Die EU und Neuseeland wollten die Verhandlungen in einem ehrgeizigem Tempo führen. Neben Handelsfragen wollen beide Seiten auch bei Klimaschutz, Energie und Sicherheitsfragen enger zusammenarbeiten.