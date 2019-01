Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis leicht im Plus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Freitagvormittag leicht gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,46 Prozent höher bei 61,37 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag stand er zuletzt bei 61,09 Dollar.

Weiter wird die politische Krise in Venezuela am Ölmarkt genau verfolgt. In der Nacht auf Freitag wurde bekannt, dass die USA einen Teil ihrer Diplomaten aus dem südamerikanischen Land abziehen. Das US-Außenministerium ordnete an, dass alle nicht dringend benötigten Mitarbeiter der US-Regierung Venezuela verlassen sollten. Unterdessen hat Präsident Nicolas Maduro angedeutet, bereit für Gespräche mit der Opposition zu sein. „Ich bin bereit für einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkommen“, sagte er Sein Gegenspieler, der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido, schwor seine Anhänger auf Widerstand ein.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 60,22 Dollar pro Barrel gefallen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 60,52 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich leicht höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.283,63 Dollar (nach 1281,29 Dollar am Donnerstag) gehandelt.