Künftiger KHM-Chef: „Keinesfalls die Bodenhaftung verlieren“

Wien/Florenz (APA) - Einmal mehr verzeichnen die Bundesmuseen ein gewaltiges Besucher-Plus. Einer, der sich auch mit den Schattenseiten des Publikumsansturms auseinandergesetzt und Maßnahmen getroffen hat, Besucherströme zu regulieren, ist Eike Schmidt. Der künftige KHM-Generaldirektor und Leiter der Uffizien in Florenz legt aber auch Wert darauf, neben dem Tourismus-Boom nicht auf heimische Besucher zu vergessen.

Im Gespräch mit der APA stellt er Instrumente zur besseren Verteilung der Besucher vor, erläutert seine Konzepte, die lokale Bevölkerung sowie junge Menschen besser ans Haus zu binden und lobt den Status quo am Kunsthistorischen Museum (KHM).

APA: Sie haben in den Uffizien im Jahr 2018 erstmals über vier Millionen Besucher begrüßt, auch in Wien gibt es Besucherrekorde in den Bundesmuseen. Ist das für Sie ein Grund zur Freude, oder wird es auch irgendwann zu viel?

Eike Schmidt: Besucherzahlen können - vor allem in der Hochsaison - natürlich auch zu hoch werden. Darunter leiden Museen in Florenz, Barcelona oder auch Venedig seit Jahren. Auch in Salzburg hat es deswegen Proteste der lokalen Bevölkerung gegeben. Wenn der Anstieg ausschließlich dem Tourismus geschuldet ist, kommt es langfristig zu Problemen. Das hat man sehr gut in London gesehen, wo man insgesamt über eine Million Besucher verloren hat. Man hätte noch mehr verloren, wenn der Anteil der Touristen nicht gestiegen wäre, weil es einen Einbruch bei den heimischen Besuchern gab. Man darf da als Museum keinesfalls die Bodenhaftung verlieren.

APA: Wie können Museen auf dieses Problem reagieren?

Schmidt: Wir haben etwa Jahreskarten eingeführt, was es in Österreich schon lange gibt, aber nicht bei uns in Florenz. Darüber hinaus haben wir die Aktivitäten für Kinder und Jugendliche ausgebaut und bieten auch Konzerte an, die im Preis inbegriffen sind. Das hat das heimische Publikum angesprochen. Im Sommer haben wir zusammen mit der Stadt Florenz ein Filmfestival im Hof der Uffizien veranstaltet und zwei Monate jeden Abend kostenlos einen Film gezeigt, der auf unterschiedliche Weise mit Kunst zu tun hat. Wir hatten 13.000 Besucher, die überwiegend aus der Stadt kamen. Das war ein großer Erfolg.

APA: Sie haben es auch geschafft, die Besucherströme zu optimieren. Wie hat das funktioniert?

Schmidt: Wir haben letztes Jahr eine neue Preisstrategie implementiert, die beinhaltet, dass Eintrittspreise in der Nebensaison deutlich reduziert wurden. Im Palazzo Pitti bekommt man darüber hinaus 50 Prozent Rabatt, wenn man am frühen Morgen kommt. Das hat gegriffen. Wir haben nach einigen Monaten festgestellt, dass unser Wachstum nunmehr ein gesundes ist. Es hat in Monaten stattgefunden, die bislang eine niedrige Auslastung hatten, während wir umgekehrt in der Hochsaison sogar eine kleine Flexion nach unten feststellen.

APA: Der Eintrittspreis ist aber wahrscheinlich nur ein Faktor...

Schmidt: Natürlich. Man sieht, dass etwa ein Gratiseintritt in den meisten Museen nur leicht erhöhte Besucherzahlen bringt. Der andere Faktor ist das kulturelle Angebot in der Nebensaison. Wir haben etwa die Leonardo-Ausstellung als Winter- und Weihnachtsausstellung eröffnet, parallel dazu zeigen wir heuer eine Schau des chinesischen Künstlers Cai Guo-Qiang. Das hat in der Nebensaison viele Menschen nach Florenz gebracht, die vielleicht sonst nicht gekommen wären. Die Kombination aus Gegenwartskunst und Alten Meistern hat in diesem Fall gut geklappt.

APA: Haben Museen in den vergangenen Jahren zu sehr auf Touristen geachtet?

Schmidt: Es gibt weltweit eine verstärkte Tendenz zu Gegenwartskunst. Für Museen, die hauptsächlich alte Kunst haben, war der Tourismus oft der Rettungsanker. Gerade hier ist es wichtig, durch ein Crossover von Alter Kunst und Gegenwartskunst ein Angebot zu schaffen, das attraktiv für heimische, vor allem für junge Menschen ist. Wer als junger Mensch ins Museum geht, kommt immer wieder. Wer nie da war, überschreitet diese Schwelle statistisch gesehen nur sehr selten.

APA: Der KHM-Verband verzeichnet rund eineinhalb Millionen Besucher pro Jahr. Im internationalen Vergleich klingt das dann wieder wenig. Gibt es beim KHM mehr Potenzial?

Schmidt: Das KHM ist sehr, sehr gut aufgestellt, aber es gibt immer die Möglichkeit, noch mehr zu erreichen, vor allem in der Jugendarbeit. Wir haben in den Uffizien etwa einen Instagram-Kanal aufgebaut, wo wir täglich ein Kunstwerk posten, das wir kunsthistorisch, sozialhistorisch oder auch poetisch interpretieren. Das ist ein Riesenerfolg. Wichtig ist, dass wir das nicht als Werbeträger nutzen, um die Menschen ins Museum zu ziehen, sondern wirklich, um den Leuten etwas mitzugeben.

APA: Sabine Haag hat gesagt, dass es einen Ausbau brauche, um Großausstellungen besser stemmen zu können. Wie sehen Sie das?

Schmidt: Im Grunde genommen ist das KHM, was die räumlichen Gegebenheiten angeht, in einer guten Situation. Es ist ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und mit großen Räumlichkeiten ausgestattet. Bei uns in Florenz ist es schwieriger, weil alles kleiner und verwinkelter ist. Da haben wir schlechtere Möglichkeiten der Personenführung, aber auch hier hilft uns Elektronik: Wir haben ein System entwickelt, um die Schlangen zu verkürzen. Die bisherigen Experimente damit zeigen, dass es funktioniert, aber wir sind noch nicht dort, wo wir es für den täglichen Betrieb einführen können. Was das KHM betrifft, ist es natürlich trotzdem notwendig, an das mittel- bis langfristige Wachstum zu denken und zu schauen, wo ausgebaut werden kann, dass man da nicht zu spät kommt.

APA: Gibt es für das KHM eine Obergrenze, was an Besucherzahlen möglich wäre?

Schmidt: Eine Obergrenze will ich nicht imaginieren, das hängt von vielen Faktoren ab. Theoretisch gäbe es die Möglichkeit für Millionen. Es hat aber keinen Sinn, alle Touristen ins KHM zu locken, es muss sich organisch entwickeln. Neue Angebote greifen oft erst nach mehreren Jahren, man kann nichts von heute auf morgen herzaubern. Man muss nachfrageorientiert entwickeln, was auf viele Jahre ausgelegt ist.

APA: Sind Blockbuster-Ausstellungen, wie es sie in Wien zuletzt mit Bruegel und Monet gab, auch eine Gefahr - nämlich jene, dass die Besucherzahlen im „Normalbetrieb“ wieder sinken?

Schmidt: Die Tatsache, dass so viele Menschen kommen zeigt, dass ein Interesse da ist. Es ist absolut wichtig, solche Ausstellungen anzubieten. Man kann nicht nur Nischenthemen bespielen. Aber es ist genauso wichtig, dass man Ausstellungen macht, wenn es wissenschaftliche etwas Neues gibt. Man darf nicht nur der Nachfrage hinterherrennen, wie sie es in Hollywood mit den Filmen machen. Die großen Erfolge sind dann oft Independent-Filme, die einen Zeitnerv treffen. Genauso ist es im Museumsbereich: Wenn man das Gefühl hat, etwas zu haben, eine Ausstellung, die Neuigkeiten beinhaltet, muss man den Mut haben, sie zu realisieren.

APA: Zum Schluss: Ist Ihr Antritt mit 1. November fix?

Schmidt: Mein Vertrag hier in Florenz läuft am 31. Oktober aus. Der 1. November ist ein Freitag und zugleich ein Feiertag, also gehe ich davon aus, dass ich am Montag, den 4. November in meinem Arbeitszimmer in Wien sitzen werde.

APA: Eigentlich hätten Sie ja schon hier anfangen sollen, Sabine Haag ist für die Übergangszeit geblieben. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Schmidt: Sehr kooperativ. Ich werde über alles informiert und eingebunden. Ich habe hier allerdings einen 24-Stunden-Job, also kann ich nicht beides parallel machen, das wäre gar nicht möglich.

APA: Ab wann werden die Ausstellungen im KHM dann nur mehr Ihre Handschrift tragen?

Schmidt: Ich bin mir gar nicht so sicher, dass Ausstellungen die Handschrift eines Direktors tragen müssen. Vielleicht wäre es besser, wenn sie die Handschrift der Kuratoren tragen. Aber ab 2020 wird es meine Verantwortung sein, deshalb bin ich jetzt schon eingebunden.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)