Betrüger überwiesen sich fremdes Geld - Komplize festgenommen

Wien (APA) - Betrüger in Wien haben sich 200 Mal fremdes Geld überwiesen. Am Mittwoch berichtete die Polizei über die Klärung des Falls. Ein Haupttäter befand sich bereits in Haft, nach einem zweiten wurde per Foto gefahndet. Ein Hinweis führte am Donnerstag zur Festnahme des 34-Jährigen in einer Wohnung in der Andreas-Hofer-Straße in Floridsdorf.

Der Tatzeitraum erstreckte sich auf Jänner bis Oktober 2018. Die Beitragstäter, insgesamt 58, stellten den eigentlichen Betrügern gegen kleine Zahlungen ihre Konten zur Verfügung. Auf diese überwiesen die Beschuldigten in Bankfoyers fremde Bargeldbeträge, hoben sie ab und verschwanden. Details zum Modus Operandi wollte die Polizei aus kriminalpräventiven Gründen nicht bekanntgeben. Vier der insgesamt sechs Haupttäter wurden auf freiem Fuß angezeigt.