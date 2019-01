Motorsport: Binder bei Daytona 24 gegen Ex-Weltmeister Alonso

Daytona Beach (Florida) (APA) - Der Tiroler Rene Binder nimmt von Samstag auf Sonntag (ab 20.35 Uhr MEZ) den Motorsportklassiker 24 Stunden von Daytona in Angriff. Im Qualifying der DPi-Topklasse zeigte sein Juncos-Cadillac-Team mit Platz sieben auf. Die Konkurrenz ist freilich namhaft. Wie schon im Vorjahr befinden sich darunter auch die Ex-Formel-1-Piloten Fernando Alonso (Weltmeister 2005 und 2006) oder Juan Pablo Montoya.

„Schwer zu sagen, was wir gegen die großen Teams, mit Kalibern wie Alonso, Montoya oder (Alexander) Rossi im Cockpit, ausrichten können, aber wir werden uns einfach auf unseren Job konzentrieren und versuchen, ein problemfreies Rennen zu fahren“, schrieb der 27-jährige Binder vor seinem Abflug in die USA auf Facebook. Im Qualifying jedenfalls lag man nur zwei Zehntelsekunden hinter Alonsos Konica-Minolta-Cadillac-Team. Binder pilotiert den Wagen gemeinsam mit den US-Amerikanern Will Owen und Kyle Kaiser sowie dem Argentinier Augustin Canapino.

Binder geht freilich nicht als einziger Österreicher auf die legendäre Strecke. In der GTLM-Klasse ist der Salzburger Philipp Eng im BMW M8 GTE mit dem Brasilianer Augusto Farfus und den US-Amerikanern Connor de Phillippi und Colin Herta unterwegs. Eng, der schon 2018 in Daytona startete, tritt für das Team RLL, von Ex-Formel-1-Fahrer Bobby Rahal, TV-Moderator David Letterman und Geschäftsmann Mike Lanigan an. Mit Mathias Lauda, Dominik Baumann und Klaus Bachler sind in der GTD-Klasse drei weitere Österreicher vertreten.