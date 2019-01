Wiener Börse (Mittag) - ATX im Mittagshandel 1,11 Prozent im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich zu Mittag weiter deutlich fester tendiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.972,53 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 32,54 Punkten bzw. 1,11 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,35 Prozent, FTSE/London +0,40 Prozent und CAC-40/Paris +0,89 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen verzeichneten ebenfalls klare Gewinne. Zuvor hatten schon die Aktienmärkte in Asien zugelegt. Unterstützung lieferten auch Hoffnungen auf Fortschritte beim Brexit. Nach einem Bericht der Zeitung „The Sun“ könnte die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) den Brexit-Plänen von Premierministerin Theresa May bei der Abstimmung im Parlament am Dienstag unter bestimmten Bedingungen doch zustimmen. Die DUP fordert demnach ein konkretes Zeitlimit für die Notfall-Lösung, die eine harte Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindern soll.

Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die Aktien der voestalpine mit einem Plus von 3,40 Prozent auf 28,26 Euro an die ATX-Spitze. Die Titel bauten damit ihre Vortagesgewinne aus. Am Donnerstag waren sie um eineinhalb Prozent gestiegen und hatten damit ebenfalls zu den größten Gewinnern im heimischen Leitindex gehört.

Kursgewinne von mehr als zwei Prozent verzeichneten daneben Lenzing (plus 2,34 Prozent auf 87,50 Euro), Schoeller-Bleckmann (plus 2,32 Prozent auf 68,45 Euro) und AT&S (plus 2,30Prozent auf 17,82 Euro). Unter den ATX-Schwergewichten wurden Erste Group (plus 1,65 Prozent auf 29,54 Euro) und BAWAG (plus 1,43 Prozent auf 38,40 Euro) am stärksten nachgefragt.

Verlierer gab es im Leitindex zu Mittag nur einen: Die Verbund-Papiere verloren 1,00 Prozent auf 43,74 Euro. Mit einem Plus von rund 18 Prozent seit Jahresbeginn gehören die Titel des Stromkonzerns jedoch zu den stärksten ATX-Werten im bisherigen Jahresverlauf.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 10.06 Uhr bei 2.983,44 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,06 Prozent höher bei 1.506,44 Punkten. Im prime market zeigten sich 30 Titel mit höheren Kursen, vier mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 927.086 (Vortag: 952.817) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 24,29 (24,93) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 190.874 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,41 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA264 2019-01-25/12:11