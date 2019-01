KV-Verhandlungen in Privat-Forstwirtschaft abgebrochen

Wien (APA) - Die zweite Kollektivvertrags-Verhandlungsrunde in der Privat-Forstwirtschaft ist am Dienstag ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die Gewerkschaft kritisierte nun am Freitag die Arbeitgeberseite. „Die Weigerung, weiter zu verhandeln, ist ein schweres Foul, das der Sozialpartnerschaft in Österreich keinen guten Dienst erweist“, sagte PRO-GE-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer in einer Aussendung.

In der heimischen Privat-Forstwirtschaft sind rund 2.000 Arbeitnehmer beschäftigt. Laut Gewerkschaft hat die Arbeitgeberseite eine unverbindliche Empfehlung an die Forstbetriebe abgeben, die Löhne um 2,4 Prozent zu erhöhen. Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE will nun am 4. Februar bei einer österreichweiten Betriebsrätekonferenz in Leoben die weitere Vorgangsweise beraten.

„Die Beschäftigten in der Forstwirtschaft gehören sicher nicht zu den Schwerverdienern, obwohl sie sehr schwer arbeiten“, so Arbeitnehmer-Verhandlungsleiter Josef Reisenbichler. Durch die Windwürfe und den Schneebruch in den letzten Monaten sei die Situation in der Forstwirtschaft „nicht einfacher geworden und die Forstarbeiter sind noch mehr gefordert“.