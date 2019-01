Stichwort - Die Bedeutung der Kohlekraftwerke für die Energieerzeuger

Düsseldorf (APA/Reuters) - Die deutsche Kohlekommission will in Kürze ihre Empfehlungen für einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen. Stein- und Braunkohlekraftwerke sicherten 2018 mehr als ein Drittel der Stromerzeugung in Deutschland. Es folgt eine Übersicht über die Bedeutung des Brennstoffs für Versorger in Deutschland.

RWE - Der Energiekonzern ist seit Jahren Zielscheibe von Umweltschützern. Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke bilden in seinem Erzeugungsmix zusammen den größten Block. Nach letzten Zahlen verfügt RWE hierzulande über Braunkohlekapazitäten von 10,3 Gigawatt und Steinkohlekapazitäten von drei Gigawatt. In Deutschland betreibt RWE an sieben Standorten Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerke. Hinzu kommen die Braunkohletagebaue Hambach, Garzweiler und Inden. In den Tagebauen und Kraftwerken des Rheinischen Reviers sind rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt.

UNIPER - Die frühere E.ON-Kraftwerkstochter Uniper betreibt in Deutschland sechs Kohlekraftwerke. E.ON ist komplett raus. Die Kohlekraftwerke von Uniper haben eine Gesamtleistung von 3,8 Gigawatt (GW), während Uniper im deutschen Markt über Erzeugungskapazitäten von insgesamt 10,5 Gigawatt verfügt. Auf dem Spiel steht für den Konzern auch das von Umweltschützern bekämpfte Kohlekraftwerk Datteln 4, das mehr als zehn Jahre nach Baubeginn noch nicht am Netz ist. Uniper beziffert die Kosten der Anlage auf über 1,5 Mrd. Euro.

STEAG - Der Essener Energieerzeuger Steag hatte mit Stand Ende 2018 sieben Steinkohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 5 GW am Netz. Vier Kraftwerke stehen im Ruhrgebiet, drei im Saarland. Eine ganze Reihe weiterer Anlagen hat das Unternehmen bereits stillgelegt - allein 2017 waren es mit der Schließung des kompletten Standorts Voerde und dem Block Herne 3 Kraftwerke mit einer Leistung von 2,5 GW.

ENBW - Der Karlsruher Versorger hat seine Stromerzeugung stark auf Ökostrom umgestellt. Die früher dominierenden konventionellen Kraftwerke machen heute einen deutlich geringen Teil der Stromproduktion aus. Kohlekraftwerke betreibt das Unternehmen an sieben Standorten, neben Steinkohle auch ein Braunkohleblock in Lippendorf. Alle Kohlekraftwerke zusammen kommen auf eine Leistung von rund 4,2 GW. Insgesamt verfügt EnBW in der Stromerzeugung über Kapazitäten von 13 GW.

VATTENFALL - Der schwedische Energiekonzern hat sich vom größten Teil seiner Kohlegeschäfte in Ostdeutschland getrennt. Den Tagebau in Ostdeutschland und die dazugehörigen Kohlekraftwerke hatten sie an ein Konsortium um den tschechischen Versorger EPH und den Finanzinvestor PPF verkauft. Vattenfall betreibt noch ein paar kleinere mit Kohle befeuerte Anlagen. Für die Schweden geht es aber vor allem um die Zukunft des erst 2015 in Betrieb genommenen Steinkohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg. Das Kraftwerk hat fast drei Milliarden Euro gekostet.

LEAG - Die Lausitzer Energie AG betreibt heute die von Vattenfall übernommenen Anlagen. Zu den vier Standorten der Braunkohlekraftwerke gehören die große Anlagen Jänschwalde und Schwarze Pumpe. Insgesamt handelt es sich um Kraftwerke mit einer Leistung von rund 8 GW. Hinzu kommen die Tagebaue Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten und Reichwalde. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 8.000 Mitarbeiter.