Brexit - Kneissl sieht manches manches auf ‚Hard-Brexit‘ hindeuten

Bregenz (APA) - Für Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) deutet manches auf einen „Hard Brexit“ hin. Es sei fraglich, wie in den nächsten paar Wochen zu bewerkstelligen sei, was in den vergangenen zwei Jahren nicht geschafft wurde, so Kneissl am Freitag nach einem Treffen mit Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Die verbleibenden 27 EU-Länder seien aber auf einen Brexit ohne Abkommen vorbereitet, betonte sie.

Zunächst müsse die Abstimmung des britischen Unterhauses am 29. Jänner abgewartet werden, sagte Kneissl. Man wisse immer noch nicht genau, „was an inhaltlichem Mehrwert“ der britische Vorschlag beinhalte. Im Hinblick auf die zeitliche Komponente wies sie darauf hin, dass eine allfällige Lösung zum Brexit noch in den EU-Ländern ratifiziert werden müsste. Die Vorbereitungen auf einen „Hard Brexit“ seien schon seit dem Spätsommer „in alle Richtungen“ am Laufen.

Kneissl machte am Freitag in Vorarlberg Station, nachdem sie in den Tagen davor das Weltwirtschaftsforum in Davos besucht hatte. In Vorarlberg traf sie sich insbesondere mit Wirtschaftsvertretern und besuchte unter anderem den Seilbahnhersteller Doppelmayr.