Vlbg. Demo-Plattform „Uns reicht‘s!“ sieht „Wertewandel“ mit Sorge

Bregenz (APA) - Sprecher der Vorarlberger Plattform „Uns reicht‘s!“ haben am Freitag die jüngsten Äußerungen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zu Asyl und Rechtsstaatlichkeit scharf kritisiert. Man sei angesichts des schleichenden Wertewandels seit Bestehens der türkis-blauen Regierung tief besorgt. Das zivilgesellschaftliche Bündnis von Vereinen und Bürgern präsentierte zudem seine Forderungen.

Seit November 2018 veranstaltet die überparteiliche Plattform Sonntagsdemos mit jeweils Hunderten Teilnehmern, bisher in Hohenems, Rankweil (Bezirk Feldkirch), Dornbirn, Bregenz und Hörbranz (Bezirk Bregenz). Am 10. Februar wird erstmals in Bludenz demonstriert. Vertreter der Plattform waren es auch, die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einem Bürgerdialog im November Antworten zu Abschiebefällen einforderten. Das Bündnis verlangt Bleiberecht für gut Integrierte, einen Abschiebestopp in unsichere Länder, rasche und faire Asylverfahren mit unabhängiger Rechtsberatung, humane Abschiebungen, Bekämpfung von Fluchtursachen und Gewaltprävention sowie die Möglichkeit für Asylwerber, nach dem Modell „3plus2“ eine Ausbildung abzuschließen zu können.

Kickl rüttle mit seinen Aussagen an Grundprinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, zudem verquicke man aus politischem Kalkül und zur Angstmache die Gewalt an Frauen mit dem Thema Asyl, so der Tenor der Plattform-Sprecher. „Wir stehen für ein solidarisches Miteinander, ein menschenwürdiges Leben für alle, für ein humanes Asylwesen, Verteilungsgerechtigkeit und Pressefreiheit“, erklärte Sprecherin Katharina Leissing, Geschäftsführerin der IG Kultur Vorarlberg. Man sehe sich als Sprachrohr besorgter Bürger und erfahre viel Solidarität aus der Wirtschaft, von Ärzten, Religionsgemeinschaften und Sozialeinrichtungen, so Oswald Wolf.

Dass die Gewalt an Frauen in Zusammenhang mit Fremden gebracht wird, empörte Eva Fahlbusch von der Asylberatungsstelle Vindex. Diese dürfe nicht für polemische Asylpolitik missbraucht werden. So sterbe jeden zehnten Tag in Österreich eine Frau an den Folgen von Partnergewalt. 2018 gab es in Österreich 76 Morde, drei davon hatten Täter aus dem Irak und Syrien zu verantworten. Man müsse aber dabei den Blick weg von der Nationalität hin zu den Tatmotiven richten. Sie forderte mehr Gewaltprävention und Frauenhäuser. Angst vor Fremden werde von Medien und Politik geschürt. Wer einen Flüchtling persönlich kennenlerne, erlebe diesen aber als ganz normalen Menschen. „Wir müssen hinschauen, wie Politiker damit umgehen: Wird mir Angst gemacht, oder gehen sie lösungsorientiert vor?“, fragte sie.

Es finde derzeit ein schleichender Wertewandel in Sprache und Handeln statt, dabei sei Minister Kickl „am begabtesten“, so die ehemalige Bürgermeisterin Mechtild Bawart. Kickls Worte hätten „Wut und Unbehagen“ ausgelöst, hetzerische Videos und Parolen machten nachdenklich und erinnerten an den Nationalsozialismus. „Wehret den Anfängen!“, so Bawart, die sich von Vorarlberger Politikern mehr Selbstbewusstsein wünschte. Demo-Organisatorin Nadja Natter erklärte, die Übergabe eines Asyl-Forderungspapiers durch Landesrat Christian Gantner (ÖVP) an Kickl nehme man „wohlwollend und mit vorsichtigem Optimismus zur Kenntnis“.

Der Psychiater Klaus Begle, der auch ÖVP-Politiker in Hohenems ist, sah in Kickls Äußerungen „klar einen Bruch seines Verfassungseids“. Er führte aus, was am Fremden- und Asylrecht derzeit alles unmenschlich sei und nannte zu lange Verfahren, fehlerhafte Bescheide, Arbeitslosigkeit, fehlende Trauma-Behandlungen sowie die Abschiebepraxis. Einer seiner Pflegesöhne stecke in einem Asylverfahren. Es sei „angsterregend“, wenn „die Cobra morgens um sechs vor meinem Haus stehen könnte“. Diese Menschen kämen mit Traumata und aus patriarchalen Strukturen zu uns und bräuchten Zeit und Unterstützung, um diese zu überwinden.

„Gesetze sollen menschlich bleiben“, so auch Burkhard Walla, Vizepräsident der Ärztekammer. Kickls Äußerungen machten „tief besorgt“. Dass Kickl bereit sei, Tabus zu brechen, um abschieben zu können, sei „höchst bedrohlich“. Es gebe keine „Rechtsstaatlichkeit a la carte“. Er fordere den türkisen Koalitionspartner auf, dagegen anzugehen statt „taktisch herumzulavieren“. Sorgen bereiteten der Plattform auch die Streichung der unabhängigen Rechtsberatung für Asylwerber. Dass eine Behörde jene berate, die von der Beratung abhängig seien, verstoße gegen die Gewaltenteilung.

(S E R V I C E - Informationen zur Plattform „Uns reicht‘s!“ und Demotermine auf http://www.flucht-punkt-laendle.at und auf www.facebook.com/Sonntagsdemonstrationen)