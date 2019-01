Mord an kosovo-serbischem Politiker - Haft für Belgrad-treuen Manager

Prishtina (Pristina)/Belgrad (APA) - Ein Gericht in Prishtina hat laut Belgrader Medienberichten nun einen Haftbefehl gegen den Belgrad-treuen serbischen Geschäftsmann Milan Radoicic erlassen. Der Geschäftsmann aus dem kosovarischen Nord-Mitrovica wird mit dem Mordattentat im vergangenen Jahr auf den gemäßigten kosovo-serbischen Politiker Oliver Ivanovic in Verbindung gebracht. Drei Personen sitzen in der Causa bereits in Haft.

Ivanovic war am 16. Jänner 2018 vor der Räumlichkeiten seiner Partei in Nord-Mitrovica ermordet worden. Vor seiner Ermordung bezeichnete der serbische Politiker gegenüber dem Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) den Geschäftsmann Radoicic als den „mächtigsten“ Mann im Norden des Kosovo.

Radoicic soll sich derzeit in Serbien aufhalten. Dort hat es in den vergangenen Wochen ebenfalls Spekulationen über seine Involvierung in das Attentat gegeben. Dennoch nahm Präsident Aleksandar Vucic den umstrittenen Unternehmer zuletzt in Schutz: Radoicic habe sich freiwillig einem Lügendetektortest unterzogen, der negativ ausgegangen sei. Das Ergebnis kann allerdings nicht vor Gericht als Beweis verwendet werden.