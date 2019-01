Oö. Naturschutzgesetz: LHStv. Haimbuchner (FPÖ) weist Kritik zurück

Linz (APA) - Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) hat als zuständiger Referent die Kritik an einer geplanten Novelle des Naturschutzgesetzes in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz zurückgewiesen. Die Umweltanwaltschaft habe in wichtigen naturschutzrechtlichen Verfahren weiterhin Parteienstellung, widersprach er Vorwürfen.

Die Umweltanwälte aller Bundesländer hatten zuvor von einem „Foul gegen die Natur“ gesprochen, weil die Parteienstellung in wesentlichen Naturschutzbereichen eingeschränkt werden solle. Auch von Umweltorganisationen und den Grünen hatte es Kritik gegeben. Anlass für die Neuregelung des Naturschutzgesetzes ist die Umsetzung von EU-Recht und im besonderen der Aarhus-Konvention, wonach zur Vertretung der Interessen der Öffentlichkeit Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) an bestimmten naturschutzrechtlichen Verfahren beteiligt werden sollen und ihnen auch gegen Behördenbescheide, die nicht in ihrem Sinne ergehen, ein Beschwerderecht bei Landesverwaltungsgericht eingeräumt wird. Im Gegenzug soll die Umweltanwaltschaft ihre Parteienstellung verlieren.

Haimbuchner begründet die Gesetzesänderung mit der erforderlichen Umsetzung von EU-Recht. Die NGOs müssten beteiligt werden, weil die Umweltanwaltschaften als staatliches Organ nicht dem Kreis der Öffentlichkeit angehören. Dabei sollte es aber im Sinne von Deregulierung und Vereinfachung eine Bereinigung der Doppelgleisigkeit von NGOs und Umweltanwaltschaft geben. Den NGOs stehe es jedoch weiterhin frei, sich der Expertise der Umweltanwaltschaft zu bedienen.

Der LHStv. bezeichnete Oberösterreich bei diesem Thema als österreichweiten Vorreiter bei der Umsetzung von EU-Vorgaben und das Vorgehen sei rechtmäßig. Geplante Regelungen mit anderem Inhalt in anderen Bundesländern seien eben ein anderer Weg. Das Gesetz soll noch im ersten Halbjahr den Landtag passieren.

Haimbuchner sicherte zu, die Mitarbeiter der Abteilung Naturschutz des Landes und nicht nur die Umweltanwaltschaft und die NGOs seien „glühende Kämpfer für den Erhalt der Artenvielfalt und den Schutz gefährdeter Güter“. Der Naturschutz zusammen mit der Parteienstellung der Umweltanwaltschaft ziehe sich auch nicht aus wesentlichen Materien zurück. Er nannte als Beispiel die Bewilligungspflicht von Forststraßen in sensiblen Waldbereichen oder den Uferschutz an Fließgewässern und Seen.

Der Umweltdachverband weitete am Freitag seine bisherige Kritik am OÖ Naturschutzgesetz aus: Der oö. Entwurf sehe ein neues, eigenes Anerkennungsverfahren für Umweltorganisationen vor, das einen enormen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für alle Naturschutz- und Alpinorganisationen bedeute - selbst wenn sie wie Naturschutzbund, Alpenverein oder Naturfreunde bereits seit Jahrzehnten bestehen und auf Bundesebene nach dem UVP-Gesetz anerkannt sind. Der Präsident des Umweltdachverbandes Franz Maier bezeichnete dies als „böse Schikane“. Das Büro von Haimbuchner teilte dazu mit, das Anerkennungsverfahren werde im Zuge des Begutachtungsverfahrens noch diskutiert und gegebenenfalls eingearbeitet.