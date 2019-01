Retter antiker Manuskripte zum neuen Erzbischof von Mosul ernannt

Mosul (Mossul) (APA/AFP) - Ein irakischer Priester, der wertvolle religiöse Schriften vor der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) gerettet hatte, ist zum neuen Erzbischof von Mosul (Mossul) ernannt worden. Der 63-jährige Najib Michael wurde am Freitag bei einer Messe in der St.-Paulus-Kirche in Mosul von der chaldäisch-katholischen Kirche geweiht.

An der Bischofsweihe nahmen katholische Würdenträger aus dem Nahen Osten und den USA sowie Behördenvertreter teil. Er wolle den Menschen in Mosul und auf der ganzen Welt eine Botschaft „der Koexistenz, der Liebe und des Friedens“ überbringen, um das Zusammenleben der Religionsgemeinschaften in Mosul zu verbessern und die von der IS-Miliz verbreitete „Ideologie“ zu beenden, sagte der neue Erzbischof der Nachrichtenagentur AFP.

Michael hatte 2007 damit begonnen, fast 850 antike Manuskripte auf Aramäisch, Arabisch und anderen Sprachen sowie 300 Jahre alte Briefe und 50.000 Bücher vor islamistischen Kämpfern in Sicherheit zu bringen, die damals tausende Christen aus Mosul vertrieben. Er brachte die Schriften nach Karakosh, die einst größte christliche Stadt im Irak. Als 2014 die IS-Jihadisten auf Karakosh vorrückten, packte der Dominikaner die kostbaren Dokumenten in sein Auto und brachte sie nach Erbil in der autonomen Kurdenregion im Nordirak.