Europarats-Experten: Italien muss mehr gegen Menschenhandel tun

Straßburg (APA/dpa) - Italien muss nach Ansicht von Europarats-Experten Migranten und Flüchtlinge dringend besser vor Menschenhandel und Ausbeutung schützen.

Obwohl die Zahl der ankommenden Migranten im Land in den vergangenen Jahren stark gestiegen sei, würden in Italien weiterhin jährlich nur rund 1.000 Opfer von Menschenhandel identifiziert, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Experten-Gruppe Greta, die regelmäßig Probleme mit Ausbeutung und Menschenhandel in den 47 Mitgliedstaaten des Europarats anprangert. Man könne also auf viele unentdeckte Fälle schließen.

Um das zu ändern, müssten Italiens Behörden aktiver als bisher versuchen, Opfer von Menschenhandel zu finden - etwa mit besseren Kontrollen an Arbeitsstätten und speziell geschulten Inspekteuren. Auch in Häfen oder auf Schiffen von Flüchtlingsrettern müsse mehr getan werden, um potenzielle Opfer von Ausbeutung auszumachen. Zusätzliche Maßnahmen seien auch nötig, um sicherzustellen, dass Minderjährige nicht verschwänden und dann Opfer von Ausbeutung würden.

Das Greta-Gremium fordert Italien außerdem dazu auf, Fälle von Menschenhandel effizient zu verfolgen und für angemessene, abschreckende Strafen zu sorgen.

