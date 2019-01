Australische Taucher für Einsatz bei Höhlenrettung in Thailand geehrt

Canberra (APA/dpa) - Zwei an der Höhlenrettung des Nachwuchsfußballteams in Thailand beteiligte Hobbytaucher sind als „Australier des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der Arzt Richard Harris und sein Taucherkollege Craig Challen erhielten am Freitag bei einer Zeremonie im australischen Canberra die wichtigste Auszeichnung des Landes, wie lokale Medien berichteten.

Premierminister Scott Morrison überreichte den beiden Männern die Trophäen. „Richard Harris und Craig Challen haben im Scheinwerferlicht der Medien weltweit eine heldenhafte Rettungsaktion angeführt. Sie haben die Sicherheit anderer über ihre eigene gestellt und Hoffnung erweckt, als Hoffnung verloren schien“, zitierte die Zeitung „The Sydney Morning Herald“ die Vorsitzende der Vergabekommission, Danielle Roche. Beide seien Menschen, die stolz darauf machten, Australier zu sein. Mit der Auszeichnung werden Personen, die Herausragendes geleistet haben, für ihre Verdienste geehrt.

Die beiden Hobbytaucher hatten ihre Urlaubspläne abgesagt, um an der Höhlenrettung von zwölf Jungfußballern im Juni vergangenen Jahres teilzunehmen. Die Buben im Alter von elf bis 17 Jahren und ihr 25 Jahre alter Trainer waren bei einem Ausflug in die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non im äußersten Norden Thailands von Wassermassen überrascht worden. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten von ihnen frei. Rund um die Welt hatten Menschen die dramatische Rettungsaktion verfolgt.