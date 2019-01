„24 Stunden Burgenland extrem Tour“ - 5.100 trotzen der Kälte

Oggau/Neusiedl am See (APA) - Bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt sind seit Freitagfrüh zahlreiche Marschierer und Läufer auf der „Burgenland extrem Tour 2019“ rund um den Neusiedler See unterwegs. Rund 5.100 ausgegebene Starterpakete bedeuten nach Angaben der Veranstalter einen neuen Teilnehmerrekord.

Ausgehend von den Startpunkten in Oggau, im ungarischen Hegykö und in Apetlon können Bewegungsfreudige entweder 120, 80 oder 60 Kilometer zurücklegen. Der älteste Teilnehmer ist 85 Jahre. „Er macht die große Tour mit“ sagte ein Sprecher des Veranstalters der APA.

Die Jüngsten auf der Burgenland Extrem Tour gehören zu jenen rund 1.200 Schülern, die im Rahmen der „School of Walk“ von Neusiedl am See aus 30 Kilometer bis ins Ziel marschieren. Über dieselbe Distanz führt auch die Strecke der mehr als 200 Senioren, die als „Golden Walker“ an der Tour teilnehmen.

Auf ungarischer Seite des Neusiedler Sees gab es für die Wanderer zunächst bei Schnee und Eis teils schwierige Bodenverhältnisse zu bewältigen, schilderte ein Teilnehmer der APA. Am Ostufer des Sees herrschte strahlender Sonnenschein. Dafür ließ starker, beißender Wind die Temperaturen gefühlt um ein paar Grad tiefer erscheinen.

Die „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ käme auch noch für einen weiteren Rekord - als Europas größte und längste Flurreinigung - infrage. Heuer befindet sich in jedem Startpaket auch ein Sackerl. Auf diese Weise will man die Teilnehmer anhalten, im Verlauf der Tour beispielsweise Papier, eine Getränkedose oder eine Pet-Flasche am Wegesrand aufzusammeln. Der gesammelte Abfall kann bei allen Stationen sowie bei den Service-Autos oder im Ziel in Oggau abgegeben werden. Seit 2017 werden Mehrweg-Faltbecher verwendet. Seither konnten so rund 100.000 Wegwerfbecher eingespart werden.