Ski alpin: Weltcup-Wertungen Herren nach Kitzbühel-Abfahrt

Kitzbühel (APA) - Der Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren nach der Abfahrt am Freitag in Kitzbühel:

Weltcup-Gesamtwertung (nach 24 Rennen):

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 1036 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 621 3. Alexis Pinturault (FRA) 560 4. Beat Feuz (SUI) 513 5. Dominik Paris (ITA) 490 6. Vincent Kriechmayr (AUT) 465 . Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 465 8. Mauro Caviezel (SUI) 422 9. Aksel Lund Svindal (NOR) 419 10. Marco Schwarz (AUT) 410 11. Max Franz (AUT) 408 12. Christof Innerhofer (ITA) 374 13. Loic Meillard (SUI) 368 14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 342 15. Daniel Yule (SUI) 323

Weiter: 16. Manuel Feller (AUT) 316 17. Matthias Mayer (AUT) 305 23. Michael Matt (AUT) 221 24. Hannes Reichelt (AUT) 217 42. Christian Hirschbühl (AUT) 128 48. Otmar Striedinger (AUT) 104 61. Christian Walder (AUT) 74 68. Christoph Krenn (AUT) 63 74. Daniel Danklmaier (AUT) 57 . Johannes Strolz (AUT) 57 79. Romed Baumann (AUT) 54 89. Stefan Brennsteiner (AUT) 42 96. Marc Digruber (AUT) 30 98. Johannes Kröll (AUT) 27 104. Philipp Schörghofer (AUT) 24 111. Roland Leitinger (AUT) 19 118. Christopher Neumayer (AUT) 14 122. Magnus Walch (AUT) 12 ~ Abfahrt Herren (6):

~ 1. Beat Feuz (SUI) 420 2. Dominik Paris (ITA) 320 3. Christof Innerhofer (ITA) 260 4. Vincent Kriechmayr (AUT) 249 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 228 6. Max Franz (AUT) 222 7. Bryce Bennett (USA) 214 8. Aksel Lund Svindal (NOR) 200 9. Johan Clarey (FRA) 188 10. Mauro Caviezel (SUI) 182 11. Benjamin Thomsen (CAN) 128 12. Adrien Theaux (FRA) 125 13. Hannes Reichelt (AUT) 125 14. Matthias Mayer (AUT) 113 15. Steven Nyman (USA) 112

Weiter: 17. Otmar Striedinger (AUT) 97 25. Daniel Danklmaier (AUT) 45 29. Christian Walder (AUT) 37 35. Johannes Kröll (AUT) 26 43. Christopher Neumayer (AUT) 14 48. Romed Baumann (AUT) 9 ~ Mannschaft Herren (24):

~ 1. Österreich 4083 2. Schweiz 2753 3. Frankreich 2629 4. Norwegen 2298 5. Italien 1795 6. USA 885 7. Deutschland 702 8. Slowenien 532 9. Schweden 456 10. Kanada 275 11. Kroatien 239 12. Großbritannien 216 13. Russland 101 14. Slowakei 35 15. Bulgarien 26 16. Belgien 13 17. Südkorea 11 18. Japan 9 19. Finnland 8 20. Tschechien 4 ~ Nationencup (46):

~ 1. Österreich 7698 2. Schweiz 4822 3. Frankreich 3466 4. Norwegen 3457 5. Italien 3302 6. USA 2574 7. Deutschland 1801 8. Schweden 1413 9. Slowenien 1157 10. Kanada 976 11. Slowakei 933 12. Liechtenstein 323 13. Kroatien 239 14. Großbritannien 237 15. Tschechien 145 16. Russland 101 17. Finnland 31 18. Bulgarien 26 19. Japan 17 20. Polen 15 21. Belgien 13 22. Südkorea 11 23. Neuseeland 5 ~