Sieben Tage Innenpolitik - die Woche vom 28.1. zum 3.2.

Wien (APA) - Die österreichische Innenpolitik gönnt sich eine letzte Arbeitswoche vor der Semester-Zeugnisverteilung in Wien und Niederösterreich. Zwei Mal tagt der Nationalrat, und in Tirol, Vorarlberg und Salzburg starten die Arbeiterkammer-Wahlen. In der Stadt Salzburg machen sich die Parteien für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl bereit.

Die drei westlichen Bundesländer sind ab Montag die ersten, in denen die Arbeitnehmer (bis 7. Februar) über ihre Vertreter abstimmen können. Im März folgen alle anderen, wobei die Steiermark (28. März bis 10. April) das Schlusslicht bildet.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will am Montag die Reform der Mathematik-Zentralmatura präsentieren, an der im Vorjahr schriftlich viele gescheitert waren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen den libyschen Premierminister Fayez Al-Serraj.

Am Dienstag findet auf Initiative der SPÖ eine Sondersitzung des Nationalrats statt. Es geht um das Thema Ärztemangel, Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) muss sich einer Dringlichen Anfrage stellen. Der Generalrat der Nationalbank befasst sich mit der Neubesetzung seines Direktoriums. Die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft planen in Wien, Linz und Graz einen Protesttag, um Zugeständnisse bei ihren tags darauf weitergehenden Kollektivvertragsverhandlungen zu erreichen.

Der Nationalrat am Mittwoch ist an thematischen Highlights eher arm, der Test für Rechtsabbiegen bei Rot sticht da schon hervor. Der Opposition wird es aber ohnehin mehr um den Protest über die jüngsten Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zu Rechtsstaat und Menschenrechtskonvention gehen. Zeitgleich mit der Sitzung startet um 9.00 Uhr auch die Ministerratssitzung.

Am Donnerstag ist - wie auch schon am Dienstag und Mittwoch - ein weiterer Verhandlungstag im Buwog-Prozess angesetzt. Am Freitag ist dann nicht nur Zeugnisverteilung im Osten Österreichs, auch die Arbeitsmarktdaten für den Jänner werden bekannt gegeben. Am Sonntag startet Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen mehrtägigen Besuch in Israel und Palästina.

~ Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 28.1.: * Beginn Arbeiterkammer-Wahlen in Vorarlberg, Tirol, Salzburg (bis 7.2.) Wien * 09:00 PK Bildungsmin. Faßmann „Zentralmatura Mathematik“ (BMBWF) * 09:00 PK Umweltmin. Köstinger beim Auftakt Wintertagung

Ökosoziales Forum (Austria Center Vienna) * 09:30 PK Wirtschaftsmin Schramböck „fit4Internet“ (BMDW) * 10.00 PK SPÖ-Klubvors. Leichtfried „Plenarvorschau“

(SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring)

DIENSTAG, 29.1.: * Aktionstag der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft (Wien, Linz, Graz) Wien * 09:30 Forts. Buwog-Strafprozess gegen Ex-Minister Grasser u.a.

(Straflandesgericht) * 10:15 Sondersitzung des Nationalrats, 13:15 Behandlung Dringliche

Anfrage (Parlamentsausweichquartier Hofburg) * 11:30 PK Initiative Religion ist Privatsache „Ethikunterricht für

alle“ (Presseclub Concordia) * 14:30 Sternmarsch der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft

(Start: Platz der Menschenrechte, Ostarrichipark, Uni Wien;

Ziel: Rathaus) Graz * 11.30 Verteilaktion anl. Sozialwirtschaft-Aktionstag (Herrengasse) Linz * 14:00 Verteilaktion anl. Sozialwirtschaft-Aktionstag (Landstraße/

Martin-Luther-Platz) Salzburg * 14.00 BP Van der Bellen bei Sub auspiciis-Promotion (Universität

Salzburg)

MITTWOCH, 30.1.: Wien * 08:15 Hauptausschuss des Nationalrats (Parlamentsausweichquartier

Hofburg, Bibliothekshof) * 09:00 Ministerrat (Bundeskanzleramt) * 09:00 Nationalrat (Parlamentsausweichquartier Hofburg) * 09:30 Forts. Buwog-Strafprozess gegen Ex-Minister Grasser u.a.

(Straflandesgericht) * 13.30 BP Van der Bellen trifft Arnold Schwarzenegger

(Präsidentschaftskanzlei) Salzburg * 19.00 SPÖ-Chefin Rendi-Wagner beim Wahlkampfauftakt der

SPÖ für die GR-/Bgm.-Wahl (TriBühne Lehen)

DONNERSTAG, 31.1.: Wien * 09:30 Forsts. Buwog-Strafprozess gegen Ex-Minister Grasser u.a.

(Straflandesgericht)

FREITAG, 1.2.: Bekanntgabe Jänner-Arbeitsmarktdaten

SONNTAG, 3.2.: Salzburg * 11:00 Wahlkampfauftakt ÖVP für die GR-/Bgm.-Wahl (Sternbräu) Israel/Palästina * Besuch BP Van der Bellen (bis 7.2.) ~