Tourismusbilanz im Burgenland - ÖVP-Kritik für FPÖ „inhaltslos“

Eisenstadt (APA) - Burgenlands Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (FPÖ) hat am Freitag Kritik der ÖVP an der Tourismusbilanz 2018 zurückgewiesen. „Sich einzig und alleine an Nächtigungszahlen aufzuhängen, ohne die Gesamtsituation im burgenländischen Tourismus auch nur irgendwie zu betrachten, ist eine grobe Sinnentstellung der Fakten“, stellte Benkö in einer Aussendung fest.

Noch nie habe es so viele Beschäftigte im Tourismus gegeben. Die Investitionsfreudigkeit der Unternehmer sei „hervorragend“, was sich in der Höhe der genehmigten Fördersummen widerspiegle. „Das Interesse der Gäste ist sowohl im Land - gemessen an den steigenden Ankünften - als auch auf überregionalen Veranstaltungen wie der Ferienmesse Wien überdurchschnittlich gut. Das Burgenland ist eine tolle und stark nachgefragte Destination geworden“, so die FPÖ-Politikerin.

Die ÖVP bleibe konstruktive Vorschläge schuldig: „Ständig neue Millionen zu fordern, ohne über ihre Herkunft oder ihre Verwendung auch nur einen Gedanken zu verschwenden, ist schlicht lachhaft“, meinte Benkö. Das von ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner geforderte Jobcenter für Tourismusbetriebe lehnt die Landtagspräsidentin ab. Das Land sei „kein Personalvermittler“, das S serviciere sowohl Arbeitssuchende als auch Unternehmer bestens. Im Bereich seiner Thermenstandorte komme das Land seiner Aufgabe „vorbildlich“ nach, Burgenlands Thermen gehörten „zu den Besten in ganz Österreich“.

