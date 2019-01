Sea-Watch - Italien leitete Ermittlungen gegen deutsche NGO ein

Rom (APA) - Italien hat Ermittlungen gegen die deutsche NGO Sea-Watch, deren Schiff 47 Migranten gerettet hat und auf der Suche nach einem Landehafen ist, aufgenommen. „Die Sicherheitskräfte prüfen das Verhalten dieser NGO. Sie denkt, dass sie einem Land wie Italien, in dem es Regeln gibt, die zu respektieren sind, eigene Gesetze aufzwingen kann“, so der italienische Innenminister Matteo Salvini am Freitag.

Salvini erklärte, er habe an die Regierung der Niederlande geschrieben und sie aufgerufen, die Migranten an Bord der „Sea-Watch 3“ aufzunehmen, da das Schiff unter niederländischer Flagge unterwegs sei. Er hoffe auf eine baldige Antwort, sagte Salvini.

Die EU beobachtet indes die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der „Sea-Watch 3“. „Die Sicherheit der Personen an Bord des Schiffes ist unsere erste Sorge“, so ein Kommissionssprecher nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Es sei wichtig, dass die Migranten so rasch wie möglich an Land gehen können.