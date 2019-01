Paris (APA/AFP) - „Sie soll ihre gelbe Weste ausziehen“, herrscht eine massige Frau die Aktivistin Ingrid Levavasseur an. Zur besten Sendezeit konnten die Franzosen am Donnerstagabend ein TV-Duell zwischen zwei Vertreterinnen der „Gelbwesten“ verfolgen. Die 31-jährige Krankenpflegerin Levavasseur wird massiv angegriffen, weil sie als Spitzenkandidatin einer „Gelbwesten“-Liste für die EU-Wahl kandidieren will.

Die Liste spaltet die Bewegung, denn profitieren könnte davon ausgerechnet Präsident Emmanuel Macron. „Kollaborateure“ und „Opportunisten“ sind noch die freundlichsten Bezeichnungen, die vielen „Gelbwesten“ zu Levavasseur und ihren bisher neun Mitstreitern einfallen. Von „Verrat“ ist in sozialen Netzwerken die Rede. Die junge Krankenpflegerin sei eine „Prostituierte“ der Regierung, ätzt ein Nutzer auf Facebook.

Die Äußerungen zeigen, wie aufgeheizt die Stimmung in Frankreich gut zwei Monate nach Beginn der Proteste gegen Macrons Reformpolitik ist. Viele „Gelbwesten“ verstehen sich als apolitisch: Wer mit der Regierung verhandelt oder sich zu oft in den Medien äußert, wird angefeindet oder bedroht.

Ein Sturm der Empörung ging über Levavasseur bereits kürzlich nieder, als der Nachrichtensender BFM-TV der telegenen Rothaarigen eine Kolumne anbot. Die junge Mutter, die unter anderem wegen der unwürdigen Bezahlung für Pflegekräfte auf die Straße geht, lehnte ab, kritisierte zugleich aber „Eifersüchteleien“ ihrer Mitstreiter.

„Gelbwesten wählen heißt Macron wählen“ - diesen Slogan haben der bekannte Aktivist Eric Drouet und seine Gruppe „Frankreich in Wut“ (La France en colère) ausgegeben. Umfragen bestätigen das Paradox: Von einer „Gelbwesten“-Liste bei der EU-Wahl am 26. Mai würde vor allem Macrons Partei Die Republik in Bewegung (La République en Marche) profitieren.

Eine „Gelbwesten“-Liste käme laut dem Institut Elabe aus dem Stand auf 13 Prozent. Dies würde vor allem die Opposition Stimmen kosten, allen voran die Rechtspopulisten von Marine Le Pen. Damit könnte Macron seinen Triumph gegen Le Pen aus der Präsidentschaftswahl vom Mai 2017 wiederholen - ausgerechnet dank der „Gelbwesten“, die seinen Rücktritt fordern.

Wütend sind viele Aktivisten auch darüber, dass die Europawahl-Liste unter dem Kürzel „RIC“ antreten will, was übersetzt für „Sammlung Bürgerinitiative“ steht. RIC ist aber eigentlich die Abkürzung für die Volksabstimmungen (référendum d‘initiative citoyenne), die die „Gelbwesten“ fordern. Die Aneignung des Kürzels sei eine „bodenlose Frechheit“, empörte sich die wütende Aktivistin in der TV-Sendung mit Levavasseur.

„Was schlagen Sie denn vor?“, konterte die Krankenpflegerin. „Wie soll es weitergehen?“ Viele „Gelbwesten“ fürchten, dass sich die Proteste totlaufen könnten, einige haben wegen der ständigen Streitereien bereits entnervt aufgegeben. Auch der von Macron gestartete „Bürgerdialog“ in den Gemeinden zeigt Wirkung und zieht viele Menschen an.

Das System lasse sich nur von innen verändern, glaubt Levavasseur. Die streitbare Frau aus der Gemeinde Pont-de-l‘Arche in der Normandie will deshalb weitermachen und 79 Kandidaten für die EU-Wahl aufstellen. „Manche nennen sich apolitisch“, hält sie anderen „Gelbwesten“ entgegen. „Aber indem wir Kritik üben und uns auch gegenseitig kritisieren, machen wir bereits Politik.“