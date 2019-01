Mazedonien-Einigung - Hahn lobt „historischen Durchbruch“

Skopje/Brüssel (APA) - EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hat die Einigung zwischen Griechenland und Mazedonien im Namensstreit als „historischen Durchbruch“ für die beiden Länder, die Region und Europa als Ganzes gefeiert. Hahn zollte dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras und dessen mazedonischen Kollegen Zoran Zaev Beifall „für ihren Mut und ihre Vision“.

„Dieser Erfolg wäre ohne klare EU-Beitrittsperspektive für das baldige Nord-Mazedonien nicht möglich gewesen“, schrieb Hahn auf „Twitter“. „Dies ist die Anziehungskraft der EU in ihrer besten Form, die Stabilität und Wohlstand in die Region bringt zu einer Zeit, in der die destabilisierenden Kräfte zunehmen.“

Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, sagte: „Das ist ein wichtiger Beitrag zur weiteren Einigung Europas und zeigt, dass der Wille zur Versöhnung am Balkan größer ist, als die Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Jetzt liegt der Ball bei der Europäischen Union, die die Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien wie geplant Mitte 2019 aufnehmen muss.“

Der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl nannte die Lösung einen „wichtigen Schritt für eine gute Zukunft für ganz Europa“. Auch er sagte, Athen werde nunmehr die Annäherung Skopjes an die EU nicht mehr weiter blockieren. „Damit macht das Land einen riesigen Schritt in Richtung europäische Integration“, so Mandl.

Auch der Chef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Udo Bullmann, appellierte an die EU-Mitgliedstaaten, den Weg für Beitrittsverhandlungen mit Skopje freizumachen. „Dies wäre ein starkes Signal dafür, dass sich schwierige, aber mutige Kompromisse auszahlen.“ Die grüne Fraktionschefin Ska Keller forderte die Europäische Union auf, Nordmazedoniens europäischen Kurs politisch zu unterstützen und einen Fahrplan für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union vorzulegen.