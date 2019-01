US-Rentenmarkt zur Eröffnung mit Kursverlusten

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die Aussicht auf Kursgewinne an der New Yorker Börse hätten belastet, hieß es aus dem Handel.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt. Auch im weiteren Tagesverlauf wird mit wenig Bewegung gerechnet. Die ursprünglich für den Nachmittag angekündigten Konjunkturdaten aus den USA wurden wegen der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden verschoben. Betroffen sind die Kennzahlen für den Auftragseingang langfristiger Güter und für den Verkauf von neuen Häusern.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,58 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 6/32 Punkte auf 103 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 14/32 Punkte auf 106 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,06 Prozent.