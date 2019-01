Ukraine: Komiker Selenski reichte Kandidatur für Präsidentenwahl ein

Kiew (APA/dpa) - Der ukrainische Komiker Wladimir Selenski hat bei der Wahlkommission seine Unterlagen für die Präsidentenwahlen Ende März eingereicht. „Nach diesem Tag werden alle begreifen, dass dies nicht irgendeine Werbung war, dass ich ein Mann des Wortes bin“, sagte er am Freitag mit Blick auf die Ankündigung seiner Kandidatur am Silvesterabend.

Gleichzeitig präsentierte er sein Wahlprogramm „Land der Träume“, in das Beiträge von Internetusern eingeflossen sind. Er kündigte unter anderem an, bei einem Wahlsieg nur für eine Amtsperiode anzutreten. Frieden in der Ostukraine und die Rückführung der von Russland annektierten Krim zur Ukraine gehören zu den Prioritäten. Der NATO-Kurs der Ex-Sowjetrepublik solle fortgesetzt werden. Zudem habe er sich bereits mit Botschaftern von EU-Staaten getroffen, berichtete er. Selenski ist am Freitag 41 geworden.

In der zwischen 2015 und 2017 gezeigten populären Fernsehkomödie „Diener des Volkes“ hat Selenski bereits die Rolle des Staatsoberhaupts gespielt. Am Wahltermin am 31. März startet die dritte Staffel der Serie. Umfragen sehen den Komödianten an zweiter Stelle hinter Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko (58) - noch vor Amtsinhaber Petro Poroschenko. Der 53-Jährige hat seine Wahlteilnahme noch nicht offiziell erklärt. Bisher sind 13 Kandidaten offiziell registriert worden.