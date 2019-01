Mexiko macht Vermittlungs-Angebot für Machtkampf in Venezuela

Mexiko-Stadt (APA/dpa) - Mexiko hat sich bereiterklärt, in der politischen Krise in Venezuela zu vermitteln. Das Land stehe bereit, einen Dialog für eine friedliche Lösung zu unterstützen, sagte Präsident Andres Manuel Lopez Obrador am Freitag in einer Pressekonferenz.

Dazu müssten aber zuerst die Konfliktparteien ein entsprechendes Gesuch stellen, so der 65 Jahre alte Linkspolitiker. Die Gespräche könnten dann auch in Mexiko geführt werden, sagte Lopez Obrador.

Die Regierung des lateinamerikanischen Landes erkennt weiterhin Nicolas Maduro als Präsidenten Venezuelas an und hatte am Mittwoch gemeinsam mit Uruguay zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zwischen Maduro und dem selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido aufgerufen. Maduro zeigte sich am Donnerstag gesprächsbereit, einen konkreten Plan für einen Dialog gab es zunächst aber nicht.