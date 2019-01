Radsport: Neues Brändle-Team erhielt Giro-Wildcard

Rom (APA) - Israel Cycling Academy, der neue Rennstall des österreichischen Radprofis Matthias Brändle, hat eine der vier Wildcards für den Giro d‘Italia 2019 erhalten. Die restlichen drei gingen an italienische Zweitligateams. Die 18 World-Tour-Rennställe haben beim Giro ein automatisches Startrecht. Die diesjährige Italien-Rundfahrt beginnt am 11. Mai in Bologna und endet am 2. Juni in Verona.