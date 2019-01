Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Frauen verdienen nach der Karenz oft weniger Gehalt als davor

Wien - Wenn Frauen arbeiten und ein Kind bekommen, gehen sie in Karenz. Wenn sie dann von der Karenz wieder in die Arbeit zurückkehren, bekommen sie oft weniger Gehalt als vor der Karenz. Sogar 10 Jahre nach der Arbeits-Rückkehr bekommen Frauen in Österreich noch um etwa die Hälfte weniger Gehalt als vor der Karenz. Das zeigt eine Studie. In anderen Ländern ist der Gehalts-Unterschied nicht so groß. In Dänemark zum Beispiel bekommen Frauen nach der Karenz um nur 20 Prozent weniger Gehalt als davor.

Erklärung: Karenz

In diesem Zusammenhang bedeutet Karenz Ruhezeit für Eltern. Während einer Karenz arbeitet man nicht. Man hat in der Karenz die nötige Zeit, sich um ein neugeborenes Kind zu kümmern. Für Eltern in Karenz gibt es einen besonderen Schutz. Man kann zum Beispiel während der Karenz nicht gekündigt werden.

Zahl der Geldschein-Fälschungen in Österreich gestiegen

Wien - Im Jahr 2018 sind in Österreich rund 11.700 gefälschte Euro-Geldscheine sichergestellt worden. Das sind um etwa 1.800 Geldscheine mehr als im Jahr 2017. Fast die Hälfte aller Geld-Fälschungen gab es in Wien. Am häufigsten gefälscht wurde der 50-Euro Schein. Andere Scheine wie die 10-, 20- und 500-Euro-Scheine wurden nicht so oft gefälscht. Diese haben mehr Sicherheits-Merkmale als der 50-Euro-Schein.

Erklärung: Sicherheits-Merkmal

Ein Sicherheits-Merkmal auf einem Geldschein soll Fälschungen erschweren. Ein Sicherheits-Merkmal kann man nur sehr schwer kopieren. Außerdem soll es dabei helfen zu erkennen, ob ein Geldschein falsch ist.

Das Jahr 2018 war das viert-wärmste Jahr weltweit

Washington - Die vergangenen 4 Jahre waren die 4 wärmsten Jahre auf der Erde seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. Das bisher heißeste Jahr war das Jahr 2016. Das Jahr 2018 war das viert-wärmste Jahr. Das hat ein Forscherteam aus den USA herausgefunden.

Italiener Dominik Paris gewann Abfahrt in Kitzbühel

Kitzbühel - Der Ski-Rennläufer Dominik Paris aus Italien hat die Abfahrt in Kitzbühel in Tirol zum 3. Mal gewonnen. Auf dem 2. Platz landete der Schweizer Beat Feuz. Der Österreicher Otmar Striedinger sorgte für eine Überraschung und wurde Dritter. Die Österreicher Hannes Reichelt und Matthias Mayer, die zu den Favoriten gezählten hatten, schafften es nur auf den 8. und 9. Platz.

Erklärung: Abfahrt

Beim Ski-Rennsport gibt es verschiedene Bewerbe. Einer davon ist die Abfahrt. Sie ist besonders schwierig und gefährlich. Die Ski-Rennläufer fahren von einem Berg eine lange und schwierige Strecke hinunter. Die Strecke besteht aus Kurven und geraden Stücken. Auf den geraden Stücken werden die Ski-Rennläufer sehr schnell und fahren oft mehr als 130 km/h. Sie fahren dann so schnell wie Autos auf der Autobahn fahren dürfen.

