Maas erwartet keine schnellen Sicherheitsratsbeschlüsse zu Venezuela

New York (APA/AFP) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) erwartet keine schnellen Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats zum Machtkampf in Venezuela. „Ich gehe nicht davon aus, dass es morgen in der Sitzung Ergebnisse geben wird“, sagte er am Freitag in New York vor Journalisten.

Die für Samstag geplante Debatte des Gremiums werde lediglich „der Auftakt der Befassung des Sicherheitsrates sein“. Es sei richtig, dass sich der Sicherheitsrat dem Thema widme.

Ob er selbst an der Sitzung teilnehmen werde, „das behalte ich mir vor auch aufgrund der Entwicklungen des heutigen Tages“, sagte Maas. Er wolle sich dazu „vor allem mit den europäischen Partnern abstimmen“. Maas hält sich derzeit zu Terminen bei den Vereinten Nationen in New York auf. Seine Rückreise nach Berlin ist bisher für Freitagabend (Ortszeit) geplant.

Maas forderte erneut die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in Venezuela. „Das einzige, was wir als legitim empfinden, ist das Parlament“, betonte er. Deshalb unterstütze Deutschland den oppositionellen Parlamentspräsidenten Juan Guaido dabei, „dafür zu sorgen, dass es Wahlen gibt“. Deutschland sei „in dieser Frage alles andere als neutral“.

Guaido hatte sich am Mittwoch selbst zum Übergangspräsidenten Venezuelas ausgerufen. Die USA erkannten ihn umgehend an, weitere Staaten folgten. Dagegen sicherte Russland dem venezolanischen Staatspräsidenten Nicolas Maduro Unterstützung zu. Die USA und Russland gehören im UN-Sicherheitsrat zu den Vetomächten, die Beschlüsse blockieren können. Die für Samstag geplante Sicherheitsratssitzung wurde von den USA beantragt.

~ WEB http://www.un.org/en/sc/ ~ APA493 2019-01-25/16:39